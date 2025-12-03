Eduscopio 2025, il Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci primo nel savonese tra gli istituti tecnici: “Merito di docenti e Ata”

Savona. “Una conferma che ci fa piacere ma non ci sorprende”. Così l’istituto Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci di Savona commenta l’ottimo risultato ottenuto nell’edizione 2025 di Eduscopio, la classifica delle scuole superiori redatta da Fondazione Agnelli: nel report di quest’anno, infatti, il Boselli-Alberti è primo al primo posto in provincia tra gli istituti tecnici sia con l’indirizzo tecnico-economico sia con quello tecnologico.

“Le richieste di nostri diplomati dalle aziende e dai professionisti – spiegano dall’istituto – sono numericamente molto maggiori rispetto al numero dei ragazzi disponibili, anche perché molti, soprattutto fra i diplomati tecnici, scelgono di proseguire gli studi. La qualità della preparazione è eccellente e dà loro la giusta sicurezza per affrontare tutti i percorsi universitari e/o gli ITS”.

“Quest’anno – raccontano poi – una nostra ex alunna, Daniela Firpo, è stata insignita del premio IRIS dell’Università di Genova come miglior matricola ad Ingegneria. Avesse voluto inserirsi direttamente nel mondo delle professioni lo avrebbe potuto fare con altrettanta serenità”.

“I laboratori di entrambi i settori, professionale e tecnico, sono all’avanguardia e al passo con gli strumenti tecnologici utilizzati nel mondo del lavoro” affermano ancora dall’istituto. E concludono: “La nave va a gonfie vele non per il legno né per il capitano ma per l’equipaggio: un team di docenti e ATA preparati e attenti alle esigenze dei nostri ragazzi”.