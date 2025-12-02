Educazione, Legalità e Sicurezza: il Comune di Albenga traccia il bilancio delle attività 2025 e anticipa le novità per il 2026

Albenga. Il Comune di Albenga prosegue con impegno il percorso educativo rivolto agli studenti del territorio, promuovendo iniziative volte alla sicurezza stradale, all’educazione civica e alla valorizzazione della storia locale.

Bilancio 2025

Nelle scuole primarie di Albenga, Villanova e Zuccarello sono state svolte attività di Educazione Stradale e Civica, tra cui percorsi ludo-didattici sulla segnaletica stradale, simulazioni in bicicletta e auto, e incontri dedicati alla gestione di situazioni di emergenza o comportamenti a rischio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla conoscenza della storia della popolazione Brigasca con il racconto autoprodotto “Sotto il cielo d’Europa”, illustrato dagli alunni e presentato anche pubblicamente al Centro Commerciale “Le Serre”.

Nel corso dell’anno sono state organizzate giornate dedicate all’Educazione Stradale e alla Legalità, come Quattro Passi nelle Piazze (15 maggio 2025), in collaborazione con Croce Bianca, Protezione Civile, istituti scolastici superiori, Gadit, F.I.AB., Consulta Cittadina dei Disabili, Autoscuola ACI R2V e Associazione “A Vastera”. Gli studenti hanno partecipato attivamente a percorsi didattici interattivi nelle vie del centro storico.

Le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno visto la realizzazione di giornate di sensibilizzazione sull’incidentalità, educazione alla sicurezza e comportamenti in caso di calamità naturali, grazie al supporto di Lions Club, Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale S. Corona, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Bianca.

Programmazione 2026

Per il prossimo anno scolastico, il progetto si amplia: saranno coinvolti anche i plessi di Casanova Lerrone e Arnasco, mantenendo le attività di Educazione Stradale e introducendo nuove proposte di Educazione Civica. Tra queste, il racconto “I Migliori che non ti aspetti”, che racconta storie di successi sportivi e di coraggio, come il trionfo ciclistico di Filippo Conca, l’intervento salvavita di Alessio Scarpi e l’eroismo di Gino Bartali durante la Seconda Guerra Mondiale.

In collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Borgio Verezzi, le attività di Educazione Stradale e Legalità nelle scuole primarie verranno ulteriormente supportate e potenziate.

Per le scuole secondarie di primo grado e le prime classi degli istituti superiori, saranno avviati incontri sul bullismo e cyberbullismo con il Dott. Marco Piana, psicologo, per fornire agli studenti strumenti concreti di riconoscimento e difesa dai comportamenti scorretti.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “L’educazione alla legalità rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione e crescita civile. Grazie alle iniziative promosse dalla Polizia Locale di Albenga, ci auguriamo che i giovani possano comprendere il valore del rispetto delle regole, imparando non solo a seguirle, ma anche ad apprezzarle come parte integrante della convivenza civile. Vogliamo che il rispetto delle norme diventi per loro motivo di orgoglio e consapevolezza, un principio da vivere con responsabilità e fierezza”.