Con le scuole

Educazione, Legalità e Sicurezza: il Comune di Albenga traccia il bilancio delle attività 2025 e anticipa le novità per il 2026

Un percorso educativo rivolto agli studenti del territorio

Albenga. Il Comune di Albenga prosegue con impegno il percorso educativo rivolto agli studenti del territorio, promuovendo iniziative volte alla sicurezza stradale, all’educazione civica e alla valorizzazione della storia locale.

Bilancio 2025

Nelle scuole primarie di Albenga, Villanova e Zuccarello sono state svolte attività di Educazione Stradale e Civica, tra cui percorsi ludo-didattici sulla segnaletica stradale, simulazioni in bicicletta e auto, e incontri dedicati alla gestione di situazioni di emergenza o comportamenti a rischio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla conoscenza della storia della popolazione Brigasca con il racconto autoprodotto “Sotto il cielo d’Europa”, illustrato dagli alunni e presentato anche pubblicamente al Centro Commerciale “Le Serre”.

Nel corso dell’anno sono state organizzate giornate dedicate all’Educazione Stradale e alla Legalità, come Quattro Passi nelle Piazze (15 maggio 2025), in collaborazione con Croce Bianca, Protezione Civile, istituti scolastici superiori, Gadit, F.I.AB., Consulta Cittadina dei Disabili, Autoscuola ACI R2V e Associazione “A Vastera”. Gli studenti hanno partecipato attivamente a percorsi didattici interattivi nelle vie del centro storico.

Le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno visto la realizzazione di giornate di sensibilizzazione sull’incidentalità, educazione alla sicurezza e comportamenti in caso di calamità naturali, grazie al supporto di Lions Club, Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale S. Corona, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Bianca.

Programmazione 2026

Per il prossimo anno scolastico, il progetto si amplia: saranno coinvolti anche i plessi di Casanova Lerrone e Arnasco, mantenendo le attività di Educazione Stradale e introducendo nuove proposte di Educazione Civica. Tra queste, il racconto “I Migliori che non ti aspetti”, che racconta storie di successi sportivi e di coraggio, come il trionfo ciclistico di Filippo Conca, l’intervento salvavita di Alessio Scarpi e l’eroismo di Gino Bartali durante la Seconda Guerra Mondiale.

In collaborazione con il Comando di Polizia Locale di Borgio Verezzi, le attività di Educazione Stradale e Legalità nelle scuole primarie verranno ulteriormente supportate e potenziate.

Per le scuole secondarie di primo grado e le prime classi degli istituti superiori, saranno avviati incontri sul bullismo e cyberbullismo con il Dott. Marco Piana, psicologo, per fornire agli studenti strumenti concreti di riconoscimento e difesa dai comportamenti scorretti.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “L’educazione alla legalità rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione e crescita civile. Grazie alle iniziative promosse dalla Polizia Locale di Albenga, ci auguriamo che i giovani possano comprendere il valore del rispetto delle regole, imparando non solo a seguirle, ma anche ad apprezzarle come parte integrante della convivenza civile. Vogliamo che il rispetto delle norme diventi per loro motivo di orgoglio e consapevolezza, un principio da vivere con responsabilità e fierezza”.

