Edilizia scolastica, al savonese oltre 1,1 milioni di euro: destinati a Savona, Cairo e Loano

Savona-Cairo-Loano. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato gli elenchi relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali destinati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione (in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229).

La Provincia di Savona risulta ammessa a finanziamento per quattro progetti candidati, per un importo complessivo pari a 1.150.000 euro.

Gli interventi finanziati sono i seguenti: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il plesso scolastico di via Alla Rocca n. 35 – Savona. Importo finanziato: 400mila euro; lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso il plesso scolastico di via Caboto n. 2 – Savona. Importo finanziato: 300mila euro.

E ancora: intervento di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, presso l’I.S.S. “Patetta”, via XXV Aprile n. 76 – Cairo Montenotte. Importo finanziato: 150mila euro; intervento di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, presso l’I.S.S. “G. Falcone”, via Aurelia n. 297 – Loano. Importo finanziato: 300mila euro.

“Ringrazio gli uffici per aver predisposto le proposte progettuali in tempi record. Ora sarà necessario operare con grande rapidità per riuscire ad appaltare e aggiudicare gli interventi, considerata la tempistica particolarmente stringente prevista. Si tratta, infatti, di interventi finanziati con risorse PNRR, tutti fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri istituti scolastici”, dichiara il presidente Pierangelo Olivieri.