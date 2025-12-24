Ecco l’ordinanza del sindaco Canepa per le feste: “Babbo Natale e le renne autorizzati a sorvolare Borghetto per consegnare i regali ai bimbi”

Borghetto Santo Spirito. “Babbo Natale e le sue renne sono autorizzati a sorvolare e atterrare a Borghetto per adempiere ai loro compiti istituzionali, cioè consegnare i regali ai bambini”. Lo stabilisce la consueta “ordinanza sindacale” emessa dal sindaco della città Giancarlo Canepa.

L’ordinanza parte da due presupposti: il primo che “sarebbe molto grave tradire le legittime aspettative dei bambini di Borghetto che hanno tutto il diritto di trascorrere un felice Natale”, il secondo che “ogni amministrazione comunale ha l’obbligo di porre le condizioni affinché le festività natalizie vengano vissute con serenità e felicità.

Alla luce di ciò e del fatto che “il sorriso dei bambini nel trovare i regali sotto l’albero la mattina del 25 dicembre sia la vera magia del Natale”, il sindaco autorizza “Babbo Natale e le sue renne a sorvolare e atterrare nel comune di Borghetto nella fascia oraria notturna, al fine di adempiere ai suoi compiti istituzionali con particolare riguardo alla consegna dei regali dei bambini nella fascia di età 0-14 anni”.

E se mai dovesse esserci qualcuno contrario a questo provvedimento (che, è superfluo specificarlo, è del tutto simbolico), sarà il caso che si metta il cuore in pace: contro questa ordinanza “non è possibile presentare alcun ricorso. Buon Natale a tutti ma soprattutto ai bambini”.