Ecco “La santità digitale: Carlo Acutis, influencer o profeta?”, il libro della loanese Sara Milanesi dedicato al santo “millennial”

Loano. “La santità digitale: Carlo Acutis, influencer o profeta?” è il titolo del libro che la loanese Sara Milanesi ha voluto dedicare alla figura del giovane santo, canonizzato lo scorso 7 settembre da papa Leone XIV.

Il volume, nato come tesi di laurea, si propone come “un viaggio spirituale che accompagna il lettore alla scoperta della bellezza della santità vissuta nel quotidiano. Attraverso pagine profonde e luminose, l’autrice conduce a riflettere su cosa significhi oggi essere santi, non come eroi irraggiungibili, ma come persone che, nella semplicità della vita di ogni giorno, sanno scommettere su Dio ponendolo al centro”.

Al centro del libro, ovviamente, c’è la figura di San Carlo Acutis, presentato come “un giovane contemporaneo che ha saputo unire la fede e la modernità, la tecnologia e la preghiera, mostrando come la vera felicità nasca da un rapporto vivo con Gesù, soprattutto nell’Eucaristia. Con linguaggio chiaro e coinvolgente, l’autrice presenta Carlo come testimone di una santità possibile, concreta e gioiosa, capace di ispirare soprattutto i giovani a riscoprire il Vangelo come forza che trasforma la vita”.

Nelle intenzioni della sua autrice, il libro invita a riflettere sulla figura di Carlo Acutis “ponendo l’interrogativo se definirlo ‘influencer’ di Dio o profeta dei nostri giorni. La risposta offerta tiene conto di un interessante parallelismo con Giovanni Battista, profeta per eccellenza”. Un testo, quindi, che non si limita a raccontare una storia, ma che “invita ogni lettore a lasciarsi interrogare e guidare da un messaggio sempre attuale: la santità non è un traguardo per pochi, ma la chiamata per ciascuno di noi”.

Sara Milanesi davanti alla tomba di Carlo Acutis ad Assisi con la tesi di laurea diventata poi testo del libro

Sara Milanesi è nata a Pietra Ligure il 9 novembre 1997, da una famiglia originaria di Caravaggio. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – sezione di Genova, sede distaccata di Albenga, e oggi insegna religione. Nata e cresciuta nell’ambiente della comunità dei Frati Cappuccini di Loano, ha respirato fin da piccola “la bellezza di una fede vissuta in fraternità e servizio”. In questo contesto è stata catechista, educatrice, parte attiva della pastorale giovanile del vicariato ed è co-fondatrice del gruppo giovani Loano 2.0. Dirige la corale parrocchiale e partecipa al Consiglio Pastorale. Allo stesso tempo, il suo cammino spirituale è “profondamente legato” al Monte Carmelo, luogo “di silenzio e preghiera che continua a ispirare la sua vita”. Questo libro nasce dall’intreccio di queste esperienze: “L’entusiasmo dei giovani, la vita fraterna nella parrocchia cappuccina, la ricchezza spirituale del Carmelo di Loano e la luminosa testimonianza di San Carlo Acutis, che invita a vivere la fede con autenticità e gioia contagiosa”.