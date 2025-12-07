Eccellenza, Voltrese–Pietra Ligure 1-1 Mister Moraglia: “Abbiamo margine di crescita”

GENOVA. Il Pietra Ligure torna da Genova con un punto dopo l’1-1 contro la Voltrese nella 13ª giornata di Eccellenza. I padroni di casa segnano al 15’ con Robotti, poi arriva la risposta di Sogno al 28’. Gara intensa, ritmo alto e equilibrio fino al fischio finale.

Mister Moraglia analizza così la sfida: “Una partita difficile, una partita intensa”. Il tecnico spiega l’approccio: “Sapevamo di dover fare una gara di questo tipo perché la Voltrese è una squadra importante che non merita la classifica che ha”.

Poi aggiunge: “Sapevamo di dover soffrire e l’abbiamo fatto”.

Il Pietra però non si è solo difeso. Moraglia sottolinea la parte propositiva:

“Abbiamo espresso il nostro gioco e abbiamo cercato di utilizzare le nostre armi per portare a casa la partita”. Il tecnico vede una squadra in crescita: “Nel secondo tempo abbiamo giocato praticamente nella loro metà campo”. L’unico rammarico arriva dal gol subito: “Dispiace un po’ per il gol preso su palla inattiva, però fa parte del calcio”.

La squadra arriva da una settimana pesante. Moraglia lo ricorda con lucidità: “Venivamo da un tour de force, era la terza partita in una settimana”. Per questo il punto ha valore: “Ce lo prendiamo con fiducia, positivamente”.

Sulla domanda relativa al percorso della squadra, il mister è chiaro e diretto: “Dobbiamo eliminare i dettagli ed eliminare alcuni errori che si possono togliere”. E chiude con una dichiarazione netta:

“Abbiamo margine di crescita. Dobbiamo solo continuare a lavorare così”.