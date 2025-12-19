  • News24
Colpaccio

Eccellenza: ufficiale, Luca Monteforte alla Genova Calcio

Voluto fortemente dal club del presidente Vacca, torna come primo allenatore dopo un anno e mezzo

Generico dicembre 2025

Indiscrezione di inizio settimana confermata. Luca Monteforte torna nel ruolo di primo allenatore. È stato scelto dalla Genova Calcio per tentare di risalire la classifica.

Sostituisce mister Carletti. Superviosionerà la squadra domenica contro la Voltrese e da lunedì sarà pienamente operativo.

Monteforte ha svolto l’ultimo anno e mezzo come collaboratore di Diego Alessi. Prima al Campomorone e poi al Finale, club che i genovesi ringraziano per la buona uscita dell’operazione.

Dopo Maisano al Rivasamba, ecco quindi un altro mostro sacro delle panchine liguri tornare nel campionato di Eccellenza.

