La S.F. Loano supera la paura e torna a vincere: 2-1 al Taggia in pieno recupero

SAN FRANCESCO LOANO-TAGGIA 2-1 (69′ Valentino, 92′ Carastro; 45′ Gallo)

Finisce qui!

90’+2′ Carastro! Gol del Loano! Colpo di testa da corner dell’attaccante loanese che va prima sul palo e poi va nel sacco. Esplode di gioia il pubblico loanese.

90′ Quattro minuti di recupero.

85′ Ultimi cinque minuti: il Loano prova a lanciarsi davanti per trovare il vantaggio.

81′ Ammonito Lufi.

77′ Cross di Basso con due deviazione successive dei loanesi che non riescono a spedire in porta la palla.

75′ Si fa male Pellicanò che non riesce a proseguire: al suo posto Negro.

72′ Ora i rossoblù spingono con convinzione: il gol ha rivitalizzato la squadra di Brignoli.

69′ Valentino! Il pareggio del Loano! Palla in mezzo che il centrocampista loanesi spedisce nel sacco: è 1-1. Il gol del coraggio: tenacia nell’andare sulla sfera e di rimettere in gioco i rossoblù.

68′ Ammonito Gallo per un fallo a centrocampo.

67′ I rossoblù devono mettere più qualità nelle loro giocate, provando a creare spazi per infilare un ordinato Taggia.

62′ Frenna respinge in tuffo la punizione all’angolino di Auteri. Poi il corner…miracolo di Frenna sul colpo di testa di Balla! Il centrale era tutto solo e pronto al gol ma altro tuffo vincente del portiere ospite.

58′ Fuori Celella, dentro Cassini nel Taggia.

54′ Ammonito Pellicanò che trattiene Lufi per la maglia.

51′ Rovesciata di Cauteruccio fuori misura. Serve l’occasione per poter puntare al pari. Non c’è ancora nitidezza nella rifinitura.

46′ Loano che parte con un piglio diverso rispetto al primo tempo. Più propensione offensiva e coraggio nel proporsi.

Si riparte!

Cambio per il Loano: fuori Rimondo, dentro Carastro. Brignoli alza la squadra.

Secondo tempo

45’+1′ Finisce il primo tempo: avanti il Taggia grazie alla rete di pochi istanti fa. Primo tempo molto timoroso dei loanesi concluso con un colpo dal quale urge rialzarsi con una ripresa più coraggiosa. I giallorossi ne hanno approfittato e chiudono in vantaggio la prima frazione.

45′ Gol del Taggia! Gallo! Il capitano giallorosso arriva a rimorchio e dal limite supera Scalvini. Doccia gelata per i rossoblù prima della fine del primo tempo. Un minuto di recupero.

40′ Avanzata di Cauteruccio fermata fallosamente da Moglan: giallo per lui.

38′ Occasione Taggia! Colpo di testa di Colantonio sugli sviluppi di un corner: situazione risolta da Scalvini che alza la sfera che sbatte sulla traversa. La migliore occasione è degli ospiti.

35′ Halaj si avventa sulla palla con Frenna in uscita per bloccarla: i due vanno a contatto, Pettirossi fischia fallo in attacco dell’attaccante rossoblù.

29′ Entrata in ritardo di Carletti su Basso: Pettirossi estrae il giallo per il numero 5 giallorosso.

26′ Squillo Loano! Sponda di Halaj per il tiro da fuori area di Auteri: Frenna respinge con i guantoni.

20′ Bel numero di Halaj che salta un avversario sulla destra e si avvia all’interno dell’area. Il numero 9 poi serve in mezzo Auteri che controlla ma viene poi anticipato dalla difesa. Servono situazioni del genere ai rossoblù per prendere coraggio.

16′ Loano che fatica a proporsi in questa prima parte di gara. Taggia più avanzato anche se ancora non pericoloso.

13′ Pellicanò riceve, controlla e calcia in area: pallone che esce.

12′ Partita molto accesa agonisticamente che inizia ad essere anche abbastanza nervosa: non un compito facile per Pettirossi.

10′ Ammonito Rimondo.

6′ Ancora Rimondo alla battuta di una punizione, questa volta sulla trequarti: il tentativo è un debole rasoterra che finisce fuori.

3′ Calcio di punizione a centrocampo battuto da Rimondo: il giocatore cerca un suo compagno in area, esce e blocca Frenna.

Si parte al Merlo! Pioggia battente in questo inizio di partita.

Primo tempo

Le formazioni

San Francesco Loano: 1 Scalvini, 2 Basso, 3 Rimondo, 4 Oxhallari, 5 Balla, 6 Lufi, 7 Hovsepian, 8 Valentino, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione: 12 Campana, 13 Youssoufà, 14 Rizzonato, 15 Parodi, 16 Mercurio, 17 De Matteis, 18 Di Lorenzo, 19 Carastro, 20 Alberto. Allenatore: Davide Brignoli.

Sporting Taggia: 1 Frenna, 2 Moglan, 3 Falcone, 4 Peirano, 5 Carletti, 6 Colantonio, 7 Alasia, 8 Gallo, 9 Avandro, 10 Pellicanò, 11 Celella. A disposizione: 12 Cassini, 13 Cavallero, 14 Panaro, 15 Romeo, 16 Negro, 17 Ciccone, 18 Grisi, 19 Cava, 20 Cassini. Allenatore: Luca Fiuzzi.

Arbitra Pettirossi di Genova, coadiuvato da Ermini (Genova) e Hasa (Albenga).

Ceriale. Il recupero della decima giornata è molto importante per la San Francesco Loano: contro il Taggia i loanesi si giocano tanto all’interno della corsa salvezza, l’obiettivo è quello di abbandonare l’ultimo posto e scavalcare proprio i giallorossi di Fiuzzi. Si segnala il ritorno tra le fila rossoblù di Sergis Halaj, schierato subito titolare da Brignoli. In panchina anche Matteo Di Lorenzo, anche per lui un ritorno.

Si gioca anche Pietra Ligure-Arenzano e Golfoparadiso-Voltrese. La classifica in attesa dei recuperi: Millesimo 24, Campomorone e Fezzanese 23, Busalla 22, Rivasamba 21, Pietra Ligure e Athletic Club 20, Genova Calcio 18, Molassana 15, Voltrese, Carcarese e Golfoparadiso 12, Arenzano e Bogliasco 9, Sporting Taggia 6, S.F. Loano 4.