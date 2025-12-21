Eccellenza, San Francesco Loano – Golfo Paradiso LIVE: altra sfida salvezza per i rossoblù

LOANO 0 – 1 GOLFO PARADISO ( 4’ Corsini)

Fischio finale

95’ Tiro da fuori di Cauteruccio, Ragher che controlla senza troppi problemi

93’ Cambio per il Golfo Paradiso entra il numero 18 Toscano ed esce con il numero 8 Ivaldi

92’ Grande azione tutta di prima da parte degli attaccanti del Loano che finisce peró sul fondo dopo un tentato tacco di Hanaj

90’ Assegnati dall’arbitro cinque minuti addizionali

89’ Loano che attacca e crea occasioni potenzialmente pericolose ma la difesa del Golfo ben organizzata non si fa sorprendere e non commette errori

87’ ammonito il numero 13 Youssoufa ed espulso il secondo allenatore del Loano per proteste

85’ Loano che continua a schiacciare il Golfo Paradiso nella loro metà campo in cerca del gol del pareggio

84’ Cauteruccio arriva sul fondo e prova la conclusione da posizione defilata ma tiro che finisce sul fondo

82’ Loano che riconquista il pallino del gioco e arriva alla conclusione con Auteri, palla che finisce alta sul fondo

80’ Golfo Paradiso che cerca di far passare secondi preziosi usando il possesso palla

77’ Occasione clamorosa per il Loano, Carastro in scivolata sul secondo palo non impatta il pallone ad un metro dalla porta

76’ Cambio obbligato per il Golfo Paradiso ad entrare è il numero 13

74’ Seconda ammonizione per il numero 2 Zanetti del Golfo Paradiso che viene espulso e concede un calcio di punizione al limite dell’area per il Loano

72’ Cambio per il Loano esce Di Lorenzo ed entra Lingua

71’ Calcio d’angolo dal quale nasce un contrasto in cui ha la peggio il numero 9 del Loano ma l’arbitro giudica regolare l’intervento

70’ Carastro in mezza rovesciata prova la conclusione ravvicinata ma colpisce male il pallome e Ragher non ha problemi a bloccare il tiro

69’ Loano sempre più presente nella metà campo offensiva

67’ Tiro da fuori area di Cauteruccio che termina fuori di pochissimo e crea l’illusione del gol per i tifosi sugli spalti del “F. Merlo”

65’ Tiro di Ferrante su un cross da dietro di Ndiaye che finisce alto rispetto alla porta protetta da Scalvini

63’ Doppia parata di Ragher che si supera, prima sul tiro del calcio di punizione e poi sul tiro da fuori area molto pericoloso di Valentino

62’ Ammonito Di Lorenzo del Loano per un fallo tattico

60’ Ammonito il numero 3 del Golfo Paradiso Rovegno per un fallo commesso su Di Lorenzo

58’ Fase di gioco un po’ confusa in cui il Loano attacca molto e la Golfo si chiude cercando di ripartire

55’ Cambi per il Loano esce il numero 7 Hoavepjan entra Bonifazio ed esce Agate con il 3 ed entra Youssoufa

54 Halaj si trova in ottima posizione per calciare ma era partita in posizione irregolare

51’ Contrasto molto dubbio su Hosvepjan nell’area di rigore del Golfo Paradiso ma arbitro che interpreta il contrasto come non falloso

49’ Golfo Paradiso che si chiude leggermente dietro durante la fase di possesso del Loano in attesa dell’errore da parte dei giocatori di Brignoli

47’ Azione pericolosa del Loano che conclude in porta ma il numero 9 si trovava in off side

Riparte il secondo tempo con il possesso per il Loano che è entrata in campo con un atteggiamento diverso per ribaltare il risultato

Cambi per il loano, fuori Rimondo e dentro Valentino

Secondo tempo

47’ Fischio dell’arbitro che fa concludere questo primo tempo combattuto tra la squadra di Brignoli e quella di Bianco

45’ Calcio di punizione battuto male da Rimondo e pallone che finisce largo alla sinistra di Ragher, assegnati dall’arbitro 2 minuti di recupero

43’ Loano che costruisce numerose azioni pericolose con un tiro di Hosvepjan che viene ribattuto dalla difesa, pallone che rimane li e calcio di punizione al limite dell’area per il Loano

40’ Ripartenza pericolosa del Loano gestita da Carastro e Halaj che sbaglia l’ultimo passaggio e azione che si conclude con una rimessa laterale per il Golfo Paradiso

38’ Ammonito il numero 9 del Golfo Paradiso Ferrante per proteste

36’ Azione pericolosa del Loano costruita da Agate e Rimondo, il numero 3 però, arrivato sul fondo, non è preciso con il sinistro e sbaglia le misure del cross

34’ Ammonito Cauteruccio per il Loano per aver commesso un fallo di mano volontario

32’ Loano che tenta di trovare il pareggio costruendo dal basso e conquista un calcio di punizione dai 40 metri, punizione calciata sul secondo palo ma attaccante del Loano pescato in fuorigioco

30’ Contrasto duro in mezzo al campo e Halaj che rimane a terra dolorante per un colpo rimediato alla testa

28’ Fallo per il Golfo Paradiso e punizione che si batterà nella trequarti offensiva di campo, calcio di punizione battuto male e Loano che puó ripartire con una rimessa laterale

26’ Fase di gioco più equilibrata dove le due squadre cercano di non sbilanciarsi in modo eccessivo

24’ Ammonito Zanetti della Golfo Paradiso per um fallo tattico

23’ Sugli sviluppo di un calcio d’angolo si crea un’occasione per tirare da fuori ma conclusione che non impensierisce Ragher e finisce molto laterale

21’ Calcio di punizione non sfruttato e Loano che puó ripartire con il rinvio del suo portiere

20’ Calcio di punizione per la Golfo Paradiso conquistato da Portaccio al limite dell’area del Loano

18’ Ammonito Ndiaye della Golfo Paradiso per aver fermato un’azione di contropiede del Loano

16’ Loano che inizia a costruire azioni potenzialmente pericolose, difesa della Golfo Paradiso però particolarmente attenta

14’ Calcio d’angolo per il Loano, Rimondo batte bene ma Ragher respinge con i pugni

11’ Cambio per il Golfo Paradiso entra con il numero 15 Costa ed esce il numero 10 Corsini

8’ Occasione per la squadra ospite che non viene sfruttata e pallone che finisce sul fondo

7’ Golfo Paradiso che conquista un fallo davanti alla propria area di rigore e prova a ripartire con il possesso palla

6’ Partita che si innervosisce leggermente dopo due contrasti duri che lasciano a terra i calciatori per qualche istante

4’ Rete del Golfo Paradiso, Corsini spiazza il portiere calciando un rigore perfetto alla destra di Scalvini

3’ Calcio di rigore per il Golfo Paradiso, finito a terra Portaccio e arbitro che non ha dubbi

1’ Tiro da fuori area di Cauteruccio che finisce sul fondo dopo una bella giocata da parte del numero 10 Auteri

Si parte! Primo possesso di palla per la squadra ospite che decide di giocare dietro e provare a sorprendere il Loano con il possesso palla

Primo tempo

Le formazioni:

Loano: 1 Scalvini, 2 Cauteruccio, 3 Agate, 4 Rimondo, 5 Alberto, 6 Balla, 7 Hosvepian, 8 Di Lorenzo, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Carastro. A disposizione: 12 Marinoni, 13 Youssoufa, 14 Rizzonato, 15 De Matteis, 16 Valentino, 17 Lingua, 18 Pare, 19 Bonifazio, 20 Parodi. Allenatore: Davide Brignoli (squalificato, in panchina Chalp Pietro)

Golfo Paradiso: 1 Ragher, 2 Zanetti, 3 Rovegno, 4 De Paoli, 5 Federici, 6 Di Lisi, 7 Portaccio, 8 Ivaldi, 9 Ferrante, 10 Corsini, 11 Ndiaye. A disposizione: 12 Bisso, 13 Castellini, 14 Termini, 15 Costa, 16 Giannetti, 17 Viacava, 18 Toscano, 19 Marrale. Allenatore: Gianluigi Bianco.

Arbitra Miraglia da Imperia coadiuvato da Morbelli (Albenga) e Dellerba (Imperia)

Ceriale. Oggi si gioca San Francesco Loano–Golfo Paradiso Pro Recco, match di Eccellenza tra due squadre con percorsi stagionali differenti ma entrambe bisognose di punti. Padroni di casa in difficoltà e chiamati a una reazione dopo un avvio di campionato complicato; ospiti più continui, stabilmente a metà classifica con 16 punti all’attivo e una buona fase offensiva. Un confronto delicato tra le formazioni di Brignoli e Bianco.