Eccellenza, Rivasamba travolto dal Millesimo. Maisano: “Non accetto sentire che è mancato coraggio”

Millesimo travolge il Rivasamba 4-0 e chiude nel primo tempo una gara senza storia. Villar, Gadau, Totaro e Lazzaretti firmano il successo dei padroni di casa. Al termine del match, mister Giuseppe Maisano ci mette la faccia e analizza una sconfitta pesante.

“Non accetto che si dica che i miei giocatori siano entrati senza coraggio”, dichiara subito il tecnico. “La squadra era messa in campo per giocare. Se non ci siamo riusciti è merito del Millesimo e responsabilità mia”. Decisivo il blackout iniziale: “Sui primi tre gol c’è stato un black out totale. L’allenatore sono io e la responsabilità è la mia”.

Maisano difende il gruppo e respinge le critiche: “Sono gli stessi ragazzi che nelle ultime domeniche avevano segnato nove gol subendone uno. Questa è una buona squadra”. Sul secondo tempo, poche illusioni: “Perdevamo 4-0, abbiamo creato poco e tirato pochissimo. La partita era già segnata”.

Ora arriva la sosta natalizia, non semplice da gestire. “Perdere 1-0 o 4-0 è sempre una sconfitta”, ammette il tecnico. “Chiedo scusa alla società e ai ragazzi. Ragioneremo con serenità, perché chi sa solo vincere è un allenatore parziale”. Poi i complimenti agli avversari: “Complimenti al Millesimo e al loro mister”.

Sguardo anche al percorso stagionale e al futuro: “Il Rivasamba è competitivo per le prime posizioni. Il gap iniziale non era colpa di chi c’era prima, abbiamo ripreso un trend positivo”. Ma serve reagire subito: “Da questa secca dobbiamo uscirne noi, devo uscirne io”.

Infine una riflessione personale: “Mi piace stare in campo e nello spogliatoio. Oggi meno parlare dopo una sconfitta”, chiude con un sorriso amaro. “Gli altri hanno vinto sapendo come. Dobbiamo capirlo e lavorarci”.