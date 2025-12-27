SONDAGGIO Eccellenza e Promozione, chi vince il campionato?

Eccellenza e Promozione hanno raramente visto un affollamento in vetta come in questa stagione. Difficile capire alla fine chi la spunterà. Ecco quindi il sondaggio proposto da IVG, un “gioco” per capire le sensazioni di addetti ai lavori e appassionati su due tornei particolarmente avvincenti. Il link per esprimere il proprio parere (QUI).

Si potrà votare fino alla mezzanotte del 5 gennaio. I campionati ricominceranno l’11 gennaio, ma nel giorno dell’Epifania ci sarà la finale regionale della Coppa Italia tra Pietra Ligure e Fezzanese alla Sciorba di Genova, un match il cui esito potrebbe spostare le valutazioni.

Le classifiche dei campionati al termine del girone di andata

Eccellenza

Millesimo 33, Pietra Ligure 30, Rivasamba e Fezzanese 27, Busalla 26, Campomorone 25, Athletic Club 22, Genova Caclio e Golfo Paradiso 19, Voltrese e Molassana 17, Carcarese e Arenzano 16, Bogliasco 13, Sporting Taggia 8, S.F. Loano 7.

Promozione A

Albissole 34, Praese 33, Sestrese 29, Savona e Ca de Rissi 25, Legino 22, Baia Alassio 19, Pontelungo 18, Sampierdarenese 17, Finale e Masone 14, Little Club e Superba 11, Ceriale 10, Serra Riccò 6, Bragno ritirato.

