Eccellenza, Pietra Ligure maestoso! Poker e recupero sull’Arenzano in 15 minuti, vetta a -1

PIETRA LIGURE (53′ Insolito, 64′ Rovere, 72′ Faedo, 78′ Leo) 4 – 1 (14′ Damonte) ARENZANO

94′ Termina qua il match! Il Pietra butta il cuore oltre l’ostacolo e ribalta una partita che sembrava difficile da recuperare.

93′ Ammonito Sogno per un brutto fallo a centrocampo.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero.

86′ Moraglia spende l’ultimo cambio, debutto per Delicato che prende il posto di Malagrida.

84′ Due cambi per Moraglia, uno per Cocco. Ravoncoli per Pavese e Iorio per Rovere nel Pietra, entra Cicirello per Pastorino nell’Arenzano.

78′ Poker Leo! Gol e assist alla prima in maglia biancoceleste! È apoteosi Pietra! Pallone che spiove al limite, Leo quasi da girato colpisce alla cieca, colpisce il palo e buca la porta. Rimane sul posto Faggiano che non si aspettava probabilmente la conclusione.

77′ Cambio in attacco per Moraglia, fuori Dominici per Sogno. Nonostante il vantaggio a poco dalla fine, l’allenatore di casa continua a dare freschezza all’attacco.

74′ Doppio cambio per Cocco che cerca di dare una scossa alla squadra, dentro Secco e Croce per Bruzzone e Corengia.

72′ Pasticcio difensivo dell’Arenzano, ne approfitta Faedo! Esplode tutta la gioia che ha in corpo il giocatore biancoceleste. Ma analizziamo il gol. Conclusione da fuori rimpallato, il difensore alza il campanile, non ci va nessuno della difesa ospite. Rimbalzo del pallone che inganna il centrale, ne approfitta Faedo che di testa anticipa il portiere e insacca la rete. È profondo rosso per un Arenzano irriconoscibile.

71′ Ammonito Rovere. Su punizione, il battitore capisce da posizione molto ravvicinata il capitano di casa, prendendo il giallo.

68′ Doppio cambio, uno per parte. L’Arenzano rileva Sakhi per Pelicciari, Moraglia inserisce Faedo per Insolito, scortato in panchina dai copiosi applausi dei tifosi.

64′ Pili pesca preciso Leo sulla fascia, sempre molto alto in costruzione. Mette giù perfettamente e pesca dentro Rovere! Il tap in che porta il vantaggio del Pietra, in visibilio il De Vincenzi! Tocco preciso che quasi bacia il palo, tutti in campo ad abbracciare il capitano pietrese. Bastano 15 minuti ai padroni di casa per ribaltare il match.

61′ Fallo ruvidissimo di Sakhi su Leo, ammonito anche il laterale. Cambio per Cocco, dentro Minardi per uno stremato Damonte, sessanta minuti di pressing continuo per lui.

59′ Altra grande azione del Pietra Ligure! Rovere prende il fondo, Faggiano non arriva ma neanche Dominici sul secondo palo. A pochi passi nuovamente dal gol del vantaggio un Pietra sempre più sul pezzo.

56′ Ottima palla sul filo del fuorigioco ma in posizione super regolare per Dominici che poi prova a mettere dentro senza successo. Corner, pallone ad un millimetro dalla linea di porta! L’arbitro fischia e indica il dischetto di centrocampo, tutti esultano ma poi si corregge. Aveva fischiato fallo in attacco. Si dispera un giocatore del Pietra, poi l’occhio cade su una piccola ressa tra Dominici e Faggiano, entrambi ammoniti.

53′ Costruisce alla grande il Pietra Ligure in questa fase di gara, ha ritrovato fiducia la squadra di Moraglia. Rovere prende palla e con una sterzata serve Malagrida, palla con i contagiri precisa per Insolito che è tutto solo! Insolito pareggia il match! Un gol preciso sul primo palo, con un assist al bacio di Malagrida. Si riaccende la sfida al De Vincenzi.

48′ Punizione per il Pietra Ligure, pallone anche questa volta fuori di pochissimo. I padroni di casa cercano a più riprese il palleggio, riuscito meglio che nella prima frazione.

45′ Si riprende! Pallone manovrato questa volta dall’Arenzano, che cerca subito il gol che blinderebbe parziamente il risultato.

Secondo tempo

45′ Termina senza recupero questo primo tempo. In vantaggio la squadra di Cocco, decisamente più precisa e attenta in questa prima frazione di gioco, con azioni sia difensive che offensive di categoria superiore. Non tanto precisa la squadra di casa invece, che difficilmente ha trovato le trame giuste per impensierire gli avversari, anche se hanno avuto un paio di situazioni pericolose per incidere.

40′ Che azione dell’Arenzano! La Cocco-ball manda in panne la difesa del Pietra Ligure, tutti tocchi di prima con un cross teso raccolto da Prisco che poi pesca Sakhi completamente da solo verso il secondo palo. Conclusione debole e centrale sul primo palo, Balducci para senza problemi, si dispera il giocatore ospite.

35′ Ammonito Insolito per una trattenuta veemente ai danni di Sakhi. Punizione dalla trequarti per l’Arenzano, il pallone spiove in area e Balducci, con personalità, devia fuori dall’area in tuffo con i pugni.

32′ Malagrida a centimetri dal gol del pareggio! Da angolo, la respinta fuori area si trasforma in una grossa occasione per il classe 2008 ex Vado. Dal laterale, Leo mette dentro il pallone, un difensore non arriva per centimetri e ne approfitta il numero 18 che però trova il corpo di un avversario, nonostante il pallone fosse indirizzato verso i pali di Fagiano.

30′ Angolo per il Pietra Ligure, pallone che scotta in area con un tocco di un giocatore di casa a centimetri dal palo, ma la spizzata non è precisa. Rimessa dal fondo.

28′ Due errori clamorosi della terna arbitrale tutta Made in Genova. Prima nega una rete per fuorigioco, anche se la partenza di Sakhi era del tutto regolare e, un minuto dopo, nega un rigore solare per il Pietra Ligure. Non bene qua le scelte dei giudici di gara, che fanno infuriare prima Cocco che si slaccia la giacca alla Max Allegri e poi Moraglia.

25′ Punizione anche per Pastorino. Parte la rincorsa, è uno schema! Il pallone viene servito per Corengia da solo sul laterale, mette dentro il pallone ma trova solo la difesa del Pietra a protezione.

23′ Punizione per il Pietra Ligure da un’altra ottima mattonella per Insolito. Questa volta la punizione è molto più pericolosa rispetto alle altre due, il pallone termina di pochissimi centimetri alta sulla traversa.

19′ Cosa ha fatto Pastorino! Tutto lo stadio in visibilio per la sua giocata a liberarsi dalla pressione. Fa tutto bene, poi serve Corengia che prende il fondo, cerca e trova Damonte sul secondo palo tutto solo che praticamente a porta vuota tira alto! Brivido per la squadra di Moraglia, che per ora non ha avuto così tante occasioni nitide da gol come l’Arenzano.

17′ Due punizioni in rapida successione per il Pietra Ligure. La prima, la più vicina all’area, sbatte sulla barriera. Poi Insolito ottiene il fallo e ha un’altra possibilità, ma il pallone ribatte nuovamente sulla barriera. Prova d’orgoglio del Pietra che vuole a tutti i costi ribaltare il risultato negativo.

14′ Pallone filtrante da centrocampo per Damonte, Ravoncoli cerca di mantenerlo con il fisico ma non riesce a contenerlo del tutto. Damonte regge botta e si sposta con il corpo, pescato l’angolino con gli occhi e poi anche con il pallone! L’Arenzano sblocca la sfida con il suo bomber di razza! È un gol tutto fisico, strapotenza e cattiveria agonistica! Tutti ad abbracciare Damonte per questo gol che si è praticamente costruito da solo.

12′ Ottima linea di passaggio di Prisco che tra le linee cerca di trovare Pastorino senza successo, brivido qua per il Pietra. La rimessa da cui è scaturita l’azione arriva da un pressing corale della squadra di Cocco, decisamente asfissiante, che non riesce a lasciare spazio di manovra ai biancocelesti.

9′ Rischia anche Fagiano in questo momento. Malagrida in pressing selvaggio sporca il passaggio dell’estremo difensore, poi Carrega fa buona guardia e sventa una potenziale azione da gol.

7′ Rischia qualcosa Balducci uscendo preventivamente sul pallone spizzato lungo dalla squadra. La sua scelta è corretta, riuscendo a deviarla in rimessa laterale in modo si rocambolesco ma efficace. Sarebbe stata una buona opportunità per gli ospiti.

6′ Fallo a centrocampo commesso dall’Arenzano. Per ora, partita molto energica, entrambe le squadre non si sono risparmiate in questi 5 minuti non facendosi però male. Ritmi però elevatissimi, sembra una finale.

2′ Anche l’Arenzano si vuole rendere pericolosa. Subito lotta in area del Pietra, alla fine Lagorio prova la conclusione verso i pali, ma Balducci fa buona guardia e lascia sfilare fuori la sfera con lo sguardo. Arenzano in campo con maglia rossa e distribuita in campo con il 4-3-3, stesso modulo anche per il Pietra Ligure che sembra sfruttare molto i terzini, Cocco utilizza la difesa a tre in fase di possesso invece.

1′ Si inizia! Sotto la pioggia a toccare il primo pallone è del Pietra Ligure. Retropassaggio per Ravoncoli per impostare il gioco, subito in avanti per Leo al debutto che però commette fallo nel tentativo di mantenere il pallone.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Balducci, 3 Pili, 4 Ravoncoli, 5 Odasso, 6 Leo, 7 Insolito, 9 Dominici, 10 Rovere, 17 Malagrida, 19 Prudente, 20 Fatnassi. A disposizione: 12 Duberti, 2 Gasco, 8 Delicato, 11 Sogno, 13 Aicardi, 14 Faedo, 15 Pavese, 16 Siriu, 18 Iorio. Allenatore: Moraglia.

Arenzano: 1 Fagiano, 2 Prisco, 3 Carrega, 4 Lagorio, 5 Andreetto, 6 Bonanno, 7 Corengia, 8 Bruzzone, 9 Damonte, 10 Pastorino, 11 Sakhi. A disposizione: 12 Tredici, 13 Agostino, 14 Bottino, 15 Baroni, 16 Secco, 17 Pellicciari, 18 Minardi, 19 Croce, 20 Cicirello. Allenatore: Cocco.

Arbitro dell’incontro il signor Luigi Ucci di Genova, coadiuvato da Giulio Sorace e Luca Ingenito di Genova.

Pietra Ligure. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme questo recupero valevole per la decima giornata di Eccellenza. In campo il Pietra Ligure di Moraglia contro l’Arenzano. L’allenatore dei genovesi, Cocco, torna in quella che è stata la sua casa per 2 anni. Torna al De Vincenzi anche Andreetto, in una sfida che sa quasi di derby viste tutte queste familiarità.

Le due squadre arrivano a questo match con ambizioni diverse e, di conseguenza, anche di obiettivi. Una vittoria oggi per gli ospiti sarebbe fondamentale per agguantare Golfo Paradiso, Carcarese e Voltrese a 12 punti, toccando la sottile linea dei playout. Tra loro e questa striscia si contrappone una big del campionato che con una vittoria stasera si aggregherebbe a Fezzanese e Campomorone per la lotta al primo posto, raggiungendo le due squadre a 23 punti, uno in meno del Millesimo capolista.

Lo storico degli ultimi 10 incontri tra queste due squadre è tutto a favore dei biancocelesti: 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con i genovesi che non battono il Pietra dalla scorsa stagione, nel rocambolesco 4-3 delle semifinali di Coppa Liguria. Statistiche quindi per la squadra di Moraglia, con una pioggia incessante che renderà difficile giocare per ambo le squadre.