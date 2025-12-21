Millesimo esagerato e botti anticipati: 4-0 al Rivasamba, giallorossi campioni d’inverno

MILLESIMO-RIVASAMBA 4-0 (8′ Villar, 16 Gadau, 25′ Totaro, 39′ Lazzaretti)
Finisce qui! Il Millesimo batte 4-0 il Rivasamba ed è campione d’inverno!
90′ Due minuti di recupero.
87′ Conde nega il gol della bandiera a Diakhate uscendo bene e murando il precoce tentativo dell’attaccante arancionero.
85′ Ultimi cinque minuti di gioco.
83′ Facello lascia spazio a Delfino nei giallorossi.
80′ Spazio anche per Bove nel Millesimo: fuori Gualtieri.
75′ Fuori un applauditissimo Totaro, dentro Nacci nel Millesimo.
73′ Ammonito Facello nel Millesimo.
72′ Continua il medesimo canovaccio: Millesimo in totale controllo, Rivasamba impurità e non incisivo. Macchia intanto con i suoi cambi ridisegna i suoi con un 5-3-2 con gli esterni che attaccano con grande intensità facendolo quindi diventare un 3-5-2.
68′ Cambia anche il Millesimo: fuori Villar, dentro Piccardo M.
67′ Doppio cambio Rivasamba : fuori Tassotti e Biaggi per. e De Rigo.
65′ Linale calcia da fuori, blocca Conde.
62′ Sfiora la manita il Millesimo: Totaro lanciato da Villar calcia in porta, respinta del portiere e sulla respinta Gualtieri in corsa non centra lo specchio.
61′ Ghio in due tempi su Piccardo. Sempre Millesimo in avanti.
57′ Conclusione di Totaro deviata in corner. Ancora debole la reazione dei genovesi.
55′ Occasione Millesimo! Piccardo lancia in porta Totaro che va dalle parti di Ghio: conclusione bloccata.
50′ Rivasamba in cerca di una reazione per mettersi in gioco in una partita fino ad ora in grande salita. Il Millesimo gioca in scioltezza e con il risultato in ghiaccio.
Si riparte!
Maisano prova a scuotere i suoi con due sostituzioni: fuori Firenze e De Filippi, dentro Diakhate e Sofato. Un cambio anche per il Millesimo: fuori Gadau, dentro Vittori.
Secondo tempo
45’+2′ Fine primo tempo: il Millesimo vince già 4-0 contro un Rivasamba sotto shock.
45′ Due minuti di recupero.
39′ Poker Millesimo! Lazzaretti devia il pallone in rete su una mischia e fa 4-0: incredibile primo tempo dei giallorossi, il Rivasamba ha pesantemente accusato il colpo.
32′ Ci prova Linale da fuori, devia Ndiaye e allontana la difesa. Agli uomini di Maisano serve un guizzo per entrare in partita, fino ad ora troppa la paura.
30′ Totaro si divora il 4-0! Aveva fatto tutto benissimo l’attaccante giallorosso correndo con grandissima rapidità lasciandosi sulla sinistra e arrivando davanti al portiere ospite: il suo tiro ad incrociare fa però la barba al palo.
25′ Totaro! È tris! Incursione in area sulla destra del numero dopo un’alta palla recuperata che vale il gol del 3-0. Approccio devastante del Millesimo, Rivasamba ancora non pervenuto in attacco.
24′ Biaggi commente un fallo su Villar e si prende il giallo. La punizione è battuta dallo stesso numero 10 che colpisce l’esterno della rete.
20′ Bella palla in profondità di Cigliutti per Piccardo che si propone centralmente: anticipa Ghio. Il Rivasamba deve cercare di uscire dalle difficoltà.
16′ Gadau! Il raddoppio del Millesimo! Il giocatore giallorosso entra in area e calcia in porta: esplode il Viglino, è 2-0!
12′ Occasione Millesimo! Avanzata di Piccardo che crossa in mezzo per Totaro: l’attaccante impatta di piede marcato davanti Ghio ma la sfera finisce fuori. Buono l’approccio della squadra di Macchia.
11′ Ammonito Gadau per un fallo su Tassoti: primo giallo arrivato all’undicesimo.
10′ Tiro di Totaro deviato in corner. Maisano infuriato sulla sua panchina: i suoi sono in confusione da cinque minuti di gioco.
8′ Villar! La sblocca il Millesimo! Errore in impostazione del Rivasamba che favorisce il numero 10 che da fuori insacca con un tiro di pregevole fattura. È 1-0 al Viglino.
5′ Entra in partita la squadra di Maisano che prende coraggio e inizia a palleggiare alzando i giri.
3′ Millesimo prova subito a spingere in avanti. Rivasamba compatto in attesa di trovare il tempo per avviare la propria manovra.
Si parte!
Primo tempo
Le formazioni
Millesimo: 1 Conde, 2 Sicca, 3 Cigliutti, 4 Facello, 5 Ndiaye, 6 Gadau, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Piccardo S, 10 Villar, 11 Gualtieri. A disposizione: 12 Canevari, 13 Latini, 14 Siri, 15 Bove, 16 Vittori, 17 Piccardo M, 18 Nacci, 19 Bovio, 20 Delfino. Allenatore: Macchia.
Rivasamba: 1 Ghio, 2 Tassotti, 3 Sanguineti, 4 Queirolo, 5 Garbarino, 6 Biaggi, 7 Linale, 8 Cusato, 9 Villa, 10 Firenze, 11 De Filippi. A disposizione: 12 Cervone, 13 Xhindi, 14 Sinatra, 15 Sofato, 16 Cappelli, 17 De Filippi, 18 Diakhate, 19 De Rigo, 20 Santinelli. Allenatore: Maisano.
Arbitra Corellino di Genova, coadiuvato da Di Benedetto e Degiovanni di Novi Ligure.
Millesimo. Un altro scontro al vertice per il Millesimo di Fabio Macchia. Oggi al “Viglino” arriva il Rivasamba di Beppe Maiasano, tra le squadre a 27 punti e a tre lunghezze dai valbormidesi. Una sfida molto dall’alto valore per le ambizioni delle rispettive compagini che andrà ad archiviare il 2025. In palio può esserci un titolo di campione di inverno, o condiviso o in solitario in caso di vittoria dei millesimesi.