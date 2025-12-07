  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Eccellenza

Che hype per la capolista Millesimo! Macchia: “Siamo dei sognatori, batterci sarà dura per tutti con prestazioni così”

I giallorossi battono anche la Fezzanese grazie alla rete allo scadere di Vittori: "Momento romantico in quella che potrebbe essere la sua ultima partita, lo ringrazio". I valbormidesi sono attenti sul mercato: intanto c'è il rientro di Perovic dal prestito

Millesimo. Vittoria agguantata nel recupero per il Millesimo che batte la Fezzanese e continua il suo percorso da capolista del campionato di Eccellenza. Tre punti pesanti che danno ulteriore carica ad un ambiente in totale hype come quello giallorosso.

E mister Fabio Macchia si vuole godere questo momento con grande soddisfazione nei confronti del suo gruppo squadra, definito come un insieme di “sognatori”.

Il 2-1 messo a segno da Vittori è stato definito come un vero e proprio “momento romantico” dato che, come conferma lo stesso tecnico, per il giocatore questa potrebbe essere stata la sua ultima partita in giallorosso. Nel suo futuro sembra proprio esserci il Finale. Ma prima di procedere, come raccontato ieri, il club dovrà muoversi in entrata. E su questo punto Macchia ha già svelato un nuovo ingresso. Più precisamente un ritorno, quello di Perovic dal Bragno.

 

Più informazioni
leggi anche
Generico dicembre 2025
Minuto per minuto
Il Millesimo continua a sognare in vetta: 2-1 alla Fezzanese in pieno recupero
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.