Che hype per la capolista Millesimo! Macchia: “Siamo dei sognatori, batterci sarà dura per tutti con prestazioni così”

Millesimo. Vittoria agguantata nel recupero per il Millesimo che batte la Fezzanese e continua il suo percorso da capolista del campionato di Eccellenza. Tre punti pesanti che danno ulteriore carica ad un ambiente in totale hype come quello giallorosso.

E mister Fabio Macchia si vuole godere questo momento con grande soddisfazione nei confronti del suo gruppo squadra, definito come un insieme di “sognatori”.

Il 2-1 messo a segno da Vittori è stato definito come un vero e proprio “momento romantico” dato che, come conferma lo stesso tecnico, per il giocatore questa potrebbe essere stata la sua ultima partita in giallorosso. Nel suo futuro sembra proprio esserci il Finale. Ma prima di procedere, come raccontato ieri, il club dovrà muoversi in entrata. E su questo punto Macchia ha già svelato un nuovo ingresso. Più precisamente un ritorno, quello di Perovic dal Bragno.