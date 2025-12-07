Il Millesimo continua a sognare in vetta: 2-1 alla Fezzanese in pieno recupero

MILLESIMO – FEZZANESE 2-1 (40′ rig Totaro, 92′ Vittori; 9′ Scieuzo)

Finisce qui! Vano il forcing della Fezzanese, vince il Millesimo!

90’+5′ Fuori Gualtieri, dentro Siri. Manca pochissimo.

90+2′ Vittori! Segna il Millesimo! Colpo di testa perfetto su cross, esplode di gioia il Vignino!

90′ Cinque minuti di recupero. Sfiora il gol Vittori che in mischia, vicino all’area piccola, gira di prima verso la porta ma la palla non prende forza e precisione.

89′ Vietina da fuori sfiora il gol vittoria con una conclusione bassa e molto forte.

88′ Macchia inserisce Vittori: esce Villar.

86′ Ultimo cambio Fezzanese: fuori Beccarelli, dentro Bastianelli.

84′ Conclusione in girata di Villar deviata in corner dalla difesa ospite. Batte lo stesso Villar…allontanato il pallone.

83′ Fuori Totaro, dentro Cappellari nel Millesimo. I giallorossi vogliono coprirsi maggiormente in questi ultimi minuti ma senza rinunciare a provare il colpaccio.

82′ Ci prova da fuori Totaro: bello il giro dato alla sfera ma la traiettoria è fuori misura.

80′ Cambia Ponte: fuori Aliboni, dentro Salerno. Siamo entrando negli ultimi dieci minuti di gioco.

77′ Occasione in contropiede per la Fezzanese: lanciato ancora Kane, il controllo è rivedibile e la palla va sul fondo.

75′ Svista dell’arbitro che ammonisce Macchia per proteste quando invece le urla sono arrivate dal pubblico. Fase nervosa della partita.

70′ Ammonito Aliboni nella Fezzanese. Altra punizione intrigante per il Millesimo…deviazione della barriera, poi attacco giallorosso neutralizzato dalla difesa che regge bene l’ingresso in area di Totaro.

67′ Kane pescato davanti a Conde ma il guardalinee segnala una posizione di fuorigioco.

65′ Doppio cambio per il Millesimo: fuori Nacci e Bovio, dentro Piccardo e Sicca. Nella Fezzanese fuori Corrado S, entra Kane.

60′ Ammonito Gualtieri nel Millesimo.

58′ Fuori Battini, dentro Corrado M nella Fezzanese.

54′ Conclusione di testa di Beccarelli che finisce di poco alta sopra la traversa.

51′ Esterno della rete per Facello che si era infilato in area. Solo illusione del gol per i giallorossi.

49′ Calcio di punizione invitante per il Millesimo, siamo sui 25 metri. Parte Villar..deviazione in corner della barriera.

Il secondo tempo si apre con una sostituzione per la Fezzanese: fuori Manfrone, dentro Morelli. Si riparte!

Secondo tempo

45’+1′ Fine primo tempo al Viglino: 1-1 il risultato, Totaro ha pareggiato la rete di Scieuzo.

45′ Un minuto di recupero.

42′ Punizione battuta veloce a cercare Totaro che va alla conclusione in area da posizione defilata: blocca Mazzola.

40′ Parte Totaro…rete! Spiazzato Mazzola, è 1-1 al Viglino.

39′ Rigore Millesimo! Nacci atterrato, l’arbitro indica il dischetto.

38′ Occasione Fezzanese! Corrado S riceve in area ma liscia il pallone e si salva la difesa giallorossa.

31′ Ammonito Lazzaretti per un presunto fallo in attacco. Protesta mister Macchia che non capacita come sia potuto essere fischiato un fallo in una situazione di ripartenza a favore.

28′ Bel cross di Villar, sempre da angolo, con Facello che salta ancora più in alto di tutti ma con la sfera che si alza sopra la traversa. Fezzanese che lascia molto il pallino del gioco al Millesimo, Ponte infatti chiede a suoi di salire forte in avanti al momento del rilancio.

26′ Lazzaretti tenta la spizzata di testa da corner: la palla arriva a Ndiaye che viene anticipato nell’area piccola. Preme il Millesimo.

25′ Tiro da fuori di Nacci bloccato in presa da Mazzola.

22′ Continua ad esserci un sostanziale equilibrio, anche grazie all’ordine della Fezzanese che concede pochi spazi agli uomini di Macchia.

18′ Occasione Millesimo! Conclude da fuori Gadau, pronto Mazzola a respingere in tuffo. I valbormidesi crescono.

15′ Facello svetta di testa da corner ma la palla finisce fuori. Millesimo che prova a rialzarsi dalla botta del gol subito, la Fezzanese tiene bene il campo e va forte in pressione sulla linea del centrocampo.

9′ Gol della Fezzanese! Scieuzo insacca di testa raccogliendo una bel cross dalla destra: è 1-0 per gli ospiti, colpita la difesa di casa.

6′ Calcio d’angolo battuto da Villar da Mazzola.

5′ Prime fasi di studio tra le due formazioni. Approccio di due squadre che si rispettano molto.

Dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Pietrangeli, si parte!

Petardi e fumogeni giallorossi da parte dei tifosi millesimesi a poco dal fischio d’inizio della sfida. Un bello spettacolo.

Primo tempo

Le formazioni

Millesimo: 1 Conde, 2 Gualtieri, 3 Cigliutti, 4 Facello, 5 Ndiaye, 6 Gadau, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Nacci, 10 Villar, 11 Bovio. A disposizione: 12 Canevari, 13 Cappellari, 14 Delfino, 15 Siri, 16 Vittori, 17 Sicca, 18 Piccardo, 19 Germano, 20 Camara. Allenatore: Macchia.

Fezzanese: 1 Mazzola, 2 Manfrone, 3 Stradini, 4 Vietina, 5 Masi, 6 Battini, 7 Corrado S, 8 Aliboni, 9 Beccarelli, 10 Scieuzo, 11 Nicolini. A disposizione: 12 Scopis, 13 Corrado M, 14 Salerno, 15 Moscato, 16 Costa, 17 Bastianelli, 18 De Marco, 19 Morelli, 20 Kane. Allenatore: Ponte.

Arbitra Miletto di Alba-Bra, coadiuvato da Bondi (Genova) e Dell’Imperio (Novi Ligure).

Millesimo. Sono ben sei le squadre che girano nell’arco di tre punti nell’altissima parte della classifica. Il Millesimo di Fabio Macchia si trova attualmente in testa alla classifica a quota 24 e oggi giocherà uno scontro particolarmente importante contro la Fezzanese. I giallorossi “si godono il momento” ma il percorso sottolinea che le loro siano ambizioni d’altissimo livello, così alte da far diventare questa sfida come un vero scontro diretto. Calcio d’inizio alle ore 15.

La classifica prima della 13esima giornata: Millesimo 24, Pietra Ligure 23, Campomorone 23, Fezzanese 23, Busalla 22, Rivasamba 21, Athletic Club 20, Genova Calcio 18, Molassana 15, Golfo Paradiso 15, Voltrese 12, Carcarese 12, Arenzano 9, Bogliasco 9, S.F. Loano 7, Sporting Taggia 6.