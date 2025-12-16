Eccellenza, la Genova Calcio prova a sedurre Luca Monteforte

Genova. Ore di riflessioni in casa Genova Calcio per il post Carletti. Il club del presidente Vacca è il grande assente nel gruppone ammassato al vertice del campionato di Eccellenza.

Sono, quindi, ore di sondaggi: piaceva Cannistrà, che ha declinato, nel mazzo il nome di Gallotti, un profilo giovane e di prospettiva. Ma sembra essere spuntata anche la pista esperienza.

I genovesi avrebbero sondato la disponibilità di Luca Monteforte a tornare nel ruolo di primo allenatore. Dallo scorso anno, infatti, ha scelto di essere il collaboratore tecnico del suo allievo Diego Alessi. Attualmente entrambi alla guida del Finale.

Un palmarès enorme quello di Monteforte che sembra incastrarsi alla perfezione con l’ambizione dei genovesi.