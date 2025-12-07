Eccellenza, Carcarese: umore basso ma Battistel non sembra rischiare

Oggi pomeriggio contro l’Arenzano era un appuntamento molto importante per la Carcarese. I biancorossi erano chiamati a fare bottino pieno per tornare a dare una scossa in un periodo ricco di difficoltà. Alla fine, anche questa volta, gli uomini di Battistel non riescono a vincere e cadono 1-0 per il gol di Secco. I valbormidesi hanno preso una traversa e al 18′ hanno sbagliato un rigore.

Tre punti che mancano ormai da un mese e anche in seno al club c’è insoddisfazione per le prestazioni di molti elementi.

Da quel che risulta, è aperto un periodo di riflessione profonda che parte dalla rosa in generale e arriva, come di consueto in queste situazioni, fino all’allenatore. Al momento però Battistel non sembra rischiare concretamente il posto in panchina.

Ma il malcontento è tangibile, come manifestato in settimana dagli “Irriducibili” che sui social avevo pubblicato una storia molto chiara: “Chi non ha voglia di lottare per noi se ne può anche andare”.

Le formazioni titolari di Arenzano-Carcarese

ARENZANO: Faggiano, Prisco, Carrega, Castiglione, Andreetto E., Bonanno, Corengia, Secco, Minardi, Pastorino, Damonte L. Allenatore: Cocco.

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Prato, Di Mattia, Cancellara, Brovida, Bablyuk, Poggi, Berretta, Ferrero. Allenatore: Battistel.

La classifica: Millesimo 27, Busalla 25, Pietra Ligure 24, Campomorone 24, Rivasamba 24, Fezzanese 23, Athletic Club 21, Genova Calcio 18, Golfo Paradiso 16, Molassana 15, Voltrese 13, Arenzano 12, Carcarese 12, Bogliasco 12, S.F. Loano 7, Sporting Taggia 7.