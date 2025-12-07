È una Cairese ad immagine e somiglianza di Floris: “Inizio a vedere i miei concetti, sono fiero di questa squadra”

Cairo. Pareggio a reti bianche tra Cairese e Vado, al termine di una sfida che sembrava potesse essere sbloccata in un qualsiasi momento. La classica partita che viene vinta grazie ad un episodio ma, in questo caso, nessuna delle squadre ha trovato lo spunto giusto per indirizzare la gara.

La vice presidente Elisa Vico e l’allenatore gialloblù Roberto Floris analizzano la partita odierna. Un’ottima riposta della squadra per loro, che oggi è scesa in campo con il piglio giusto per cercare la risalita in classifica. Meglio il Vado nelle poche occasioni create, ma è la squadra di casa a condurre la partita e a rendersi più propositiva nell’ergonomia della partita, rischiando più volte di vincere la gara.

“Sono fiero e orgoglioso dei miei ragazzi – spiega Floris al termine della gara -. Prestazione di oggi quasi impeccabile, c’è un percorso di crescita che sta maturando giorno dopo giorno. È il risultato frutto di una settimana di duro lavoro, ci tengo a fare i complimenti a loro e allo staff. Oggi contro una squadra molto forte non ci siamo solo difesi, abbiamo anche cercato di vincere”.

Una piccola recriminazione per un episodio dubbio: “Non mi piace parlare dell’arbitro, ma credo quel rigore ci stia un po’ stretto, tutti abbiamo sentito il contatto su Vassallo. Quell’episodio avrebbe potuto cambiare la partita. Nonostante questo, è un’altra partita dove non subiamo gol, è sintomo di un ottimo lavoro anche sul reparto difensivo”.

“Inizio a vedere i concetti che chiedo in settimana – continua l’allenatore -. Stiamo cambiando le nostre vesti, col cambio di allenatore ci vuole tempo. Stiamo avendo sempre di più un’unione di intenti, portando in campo i nostri principi. Alcuni episodi non sono girati a nostro favore, ci girerà meglio. L’importante oggi era disputare una prestazione simile, per continuare a crescere”.

“Alla squadra avevo chiesto un cambio di mentalità – dichiara la vice presidente Vico -. Abbiamo disputato una prestazione maiuscola contro il Vado, sono contenta e soddisfatta di questo cambio mentale. Le qualità i nostri ragazzi le hanno, ne siamo consapevoli. Mancava quell’approccio alla partita, soprattutto negli ultimi minuti, in diverse situazioni abbiamo subito parecchie reti alla fine. Spero sia un salto in avanti questo“.

“Purtroppo abbiamo sprecato diversi punti fino qua – chiosa la vice presidente -, perdendo diverse partite negli ultimi minuti. Con questi tasselli mancanti staremo vivendo un’altra situazione, dobbiamo riuscire a rimanere per tutti e 90 i minuti concentrati ed essere più incisivi contro gli avversari. Alle volte ci sta essere belli, ma l’importante è essere concreti“.