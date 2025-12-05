E’ morto il cantautore ligure Sandro Giacobbe, aveva 75 anni

Liguria. Sandro Giacobbe, cantautore e autore di indimenticabili successi, è morto oggi, venerdì 5 dicembre 2025, all’età 75 anni nella sua casa di Cogorno. Era nato a Moneglia.

Autore di successi come “Gli occhi di tua madre”, con cui arrivò terzo al Festival di Sanremo nel 1976, o “Signora mia”, brano utilizzato come colonna sonora del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller.

E tra le sue canzoni più note, storie semplici e toccanti, ci sono anche “Sarà la nostalgia’, “Il giardino proibito” e “Portami a ballare”. E’ stato un volto popolare grazie alla sua partecipazione ne nella Nazionale cantanti.

La sua malattia non era segreta: il 16 marzo 2025 aveva raccontato a Domenica In di aver perso tutti i capelli a seguito della chemioterapia e di dover utilizzare la carrozzina su ordine dei medici. “Sono chiuso in casa perché dovrei uscire in carrozzina e mi fotograferebbero, quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione, in modo che sia io stesso a informare tutti”, aveva detto Giacobbe parlando con Mara Venier.

“Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Sandro Giacobbe, artista e cantautore di successo con brani che hanno accompagnato intere generazioni, protagonista della canzone italiana degli anni ’70 e ’80 tra i più riconoscibili e apprezzati dal pubblico. Lo piange il mondo della musica ma anche la Liguria, dove è nato e dove ha sempre voluto vivere, rappresentando la sua terra in un percorso artistico e umano significativo e aperto anche alla solidarietà. Alla moglie Marina e a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze nostre e della Regione”, hanno detto il presidente Marco Bucci e l’assessora alla cultura Simona Ferro.