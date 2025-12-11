Due tedofori di Albenga tra i protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026

Albenga. Ci saranno anche due atleti di Albenga tra i 10.001 tedofori selezionati per accompagnare il Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, iniziato il 26 novembre 2025 a Olimpia con l’accensione del sacro fuoco e approdato in Italia il 4 dicembre.

I prescelti sono Ilaria Elvira Accame, velocista italiana specializzata nei 400 metri piani e allenata da Ezio Madonia. Nel 2024, Ilaria ha stabilito il nuovo record italiano nella staffetta 4×400 metri durante la finale degli Europei di Roma e, nello stesso anno, ha disputato nella stessa prova le Olimpiadi di Parigi. Con lei, Fulvio Dogali, atleta master tesserato per l’Atletica Ceriale San Giorgio, ex maratoneta con ottimi tempi nelle competizioni di lunga distanza.

Il 9 gennaio 2026, sarà Ilaria a portare la Fiamma Olimpica a Genova, insieme a:

Gabriele Lanza , atleta di para ice hockey;

, atleta di para ice hockey; Tommaso Cassissa , noto content creator genovese;

, noto content creator genovese; Linda Cerruti, icona del nuoto artistico italiano.

Non è ancora stato reso noto, invece, il tratto che dovrà percorrere Fulvio: il suo percorso sarà comunicato solo pochi giorni prima dell’evento, previsto anch’esso per il 9 gennaio.

I tedofori sono gli ambasciatori dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con le loro storie incarnano e diffondono lo spirito dei Giochi, rappresentando i valori Olimpici e dello sport. Sono simbolo di passione, talento, energia e rispetto e portatori della promessa di un futuro più luminoso e di un cambiamento verso una società sempre più inclusiva.

Persone ordinarie con storie straordinarie, rappresentano il territorio, la cultura, il talento e l’eccellenza in tutti i campi: sportivo, sociale, artistico, creativo, così come i valori di pace e fratellanza simboleggiati dalla Fiamma Olimpica.

Il percorso ligure della Fiamma

Il Viaggio della Fiamma Olimpica in Liguria prenderà il via il 9 gennaio 2026 da Riomaggiore e Manarola, per poi proseguire toccando La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino.

La giornata si concluderà a Genova con l’arrivo al Porto Antico, dove avrà luogo la city celebration e l’accensione del braciere serale.

Il giorno successivo, 10 gennaio 2026, la Fiamma attraverserà Savona, per poi proseguire verso Imperia e Sanremo, prima di lasciare la Liguria passando da Dolceacqua e Ventimiglia.

“I tedofori, con le loro storie e le loro esperienze, rappresentano le mille sfaccettature della nostra società e la ricchezza del nostro Paese. Il loro ruolo trascende il semplice passaggio della Fiamma; diventeranno messaggeri dei valori che caratterizzano i Giochi Olimpici e Paralimpici, rafforzando l’idea che lo sport possa ispirare il mondo. Grazie a loro, questo viaggio sarà un momento meraviglioso di inclusività, apertura e condivisione”, ha detto Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026.