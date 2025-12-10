Due dei 24 uffici di prossimità per i servizi giudiziari liguri sono in Valbormida: inaugurazioni a Cairo e Cengio

Cairo Montenotte. Taglio del nastro oggi, 10 dicembre, a Cairo e a Cengio all’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari, lo sportello informativo dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale: un’occasione per avvicinare i cittadini alla giustizia.

All’inaugurazione cairese, in via Fratelli Francia 12, erano presenti il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte Paolo Lambertini,. l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Speranza, l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il Funzionario di Regione Liguria referente del progetto Lara Fiorentini, e, in rappresentanza del Tribunale di Savona, il Giudice dott. Luigi Malfettani e la dirigente dottoressa Margherita Cisani, che hanno portato i saluti della presidente, dottoressa Lorena Canaparo.

Il progetto vede la Liguria tra le regioni pilota con il Piemonte e la Toscana, per il quale è stato messo a punto il sistema informativo che comunica con il territorio e il Tribunale, ma anche con la rete dei Servizi sociali e sanitari”, ha spiegato la referente regionale.

“Si tratta di un avamposto per avvicinare i cittadini residenti in zone più periferiche, con dinamiche demografiche e sociali che richiedono maggiore assistenza”, hanno commentato dal Tribunale.

L’ufficio resterà aperto nella giornata del mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 (consigliabile prendere appuntamento telefonando ai n. 019/50707601 – 019/50707609) e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale.

A Cengio, invece, in piazza Martiri Partigiani 8, lo sportello sarà operativo il martedì dalle 14 alle 17. Presso l’Ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione. Ad integrare e completare le attività dello sportello sarà anche una pagina web sul sito del Comune di Cairo Montenotte, con tutte le indicazioni e le informazioni utili per usufruire del servizio.

Come dichiara il Sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini: «l’apertura di questo nuovo servizio interesserà i cittadini di Cairo Montenotte che potranno recarsi direttamente all’Ufficio di Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso la Cancelleria del Tribunale».

I servizi base offerti dall’Ufficio di Prossimità sono:

* informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica;

* supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione degli atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti;

* predisposizione e deposito telematico degli atti per conto dell’utente;

* informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente;

* rilascio di copia semplice degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento dell’utente.

L’Ufficio di Prossimità non offre servizi di consulenza legale.

