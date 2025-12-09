Doppia vincita al lotto ad Albenga: alla Tabaccheria Bessone vinti 23mila euro in pochi giorni

Albenga. Periodo fortunato per i clienti della Tabaccheria Bessone di via Patrioti ad Albenga, dove in poco più di due settimane si sono registrate due vincite record al Lotto per un totale di circa 23 mila euro.
La prima è arrivata venerdì 21 novembre, quando presso la rivendita di Simona Bessone sono stati vinti 10.626 euro grazie ad un terno sulla ruota di Genova.
Ancora meglio è andata in occasione dell’estrazione del 6 dicembre scorso, quando un altro terno è stato azzeccato ancora una volta sulla ruota di Genova.
“Qualcuno farà un buon Natale”, è il commento della titolare della tabaccheria, in questo periodo particolarmente “cara” alla Dea Bendata.