Distribuzione del gas naturale, pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio in 20 Comuni del savonese: appalto da 142,5 milioni

Savona. La Provincia di Savona, in qualità di stazione appaltante, ha pubblicato il bando di gara relativo all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Savona 1 Sud Ovest, al quale sarà possibile partecipare presentando le domande entro il prossimo 29 giugno.

L’appalto prevede l’affidamento, per una durata di 12 anni, per un valore pari a circa 142,5 milioni di euro, del servizio di distribuzione del gas naturale (metano) in 20 Comuni facenti parte dell’ATEM, per un numero complessivo di circa 80.000 clienti (punti di riconsegna), serviti da una rete che si estende complessivamente per circa 600 chilometri, con un volume totale distribuito pari a circa 39,5 milioni di metri cubi, cui si aggiunge la previsione di estensione delle reti in ulteriori 9 Comuni.

“Un risultato storico che interessa diverse aree del territorio, portato a compimento grazie al lavoro di tutta la struttura, dopo le necessarie deliberazioni da parte delle giunte e dei consigli comunali. Il bando rappresenta una grande opportunità per vedere realizzata l’infrastruttura di distribuzione e per poter beneficiare dei vantaggi del metano”, dichiara il presidente Pierangelo Olivieri.

Il bando di gara e tutta la documentazione collegata sono consultabili e scaricabili nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi” del sito web della Provincia di Savona.