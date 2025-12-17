Discarica del Boscaccio, la bocciatura del progetto di Ecosavona finisce in Consiglio provinciale

Provincia. Il caso di Ecosavona e la recente bocciatura da parte della Provincia di Savona del progetto relativo all’ampliamento del secondo lotto del Boscaccio arriva all’esame del Consiglio provinciale.

Tra gli aspetti critici che hanno determinato la decisione di Palazzo Nervi sul potenziamento della discarica vadese (con un iter amministrativo avviato da tempo) l’ambito finanziario e di investimento da parte di Ecosavona, con riferimento alle “propspettive al ribasso” del Piano Economnico Finanziario della società che gestisce il sito di smaltimento rifiuti.

All’ordine del giorno, infatti, il decreto del presidente Pierangelo Olivieri riguardante la procedura di valutazione della proposta presentata per il progetto di ampliamento.

In relazione all’esito negativo del secondo step progettuale, l’attuale gestione dovrebbe concludersi al 31 dicembre del 2026: successivamente l’hub e gli impianti a Vado Ligure saranno affidati ad un altro soggetto e concessionario, dopo un apposito bando di gara.

Sullo sfondo della vicenda anche il complessivo piano regionale sui rifiuti, in quanto la discarica vadese rientra come riferimento per le attività di conferimento-smaltimento a livello ligure.