Diramata l’allerta gialla per neve in Valbormida, possibili forti temporali sul levante savonese

Liguria. Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 14 di martedì 16 dicembre sopra i 400-500 metri, con coinvolgimento dei tratti autostradali della A6 e della A26. Sono possibili fenomeni di gelicidio sui settori centrali dei versanti padani fino alla bassa collina. Si segnala inoltre bassa probabilità di forti temporali sul centro levante della regione (Zone B e C)

L’arrivo di una perturbazione a partire da oggi porterà condizioni più instabili con nuovi fenomeni precipitativi, anche a carattere nevoso. Nel corso della giornata odierna, un flusso umido meridionale (complice l’avvicinamento di una saccatura dal nord Atlantico) porterà a precipitazioni deboli ma diffuse a partire dalla serata inizialmente a ponente. Nella notte le precipitazioni saranno deboli diffuse, in progressiva intensificazione fino a moderate nella prima parte della giornata di domani, martedì 16 dicembre, a partire da ponente ed in estensione al resto della regione, con coinvolgimento del levante fino al pomeriggio.

Il significativo e repentino crollo dello zero termico nella notte su D porterà a deboli nevicate fino a fondovalle nella mattinata (400-500 metri), in successiva attenuazione nel corso pomeriggio con aumento dello zero termico. Sui versanti padani di levante le precipitazioni non saranno nevose per via dello zero termico che si assesterà attorno ai 2000 metri.

Tra tarda mattinata e pomeriggio il possibile instaurarsi di una convergenza in mare potrebbe portare a rovesci più insistenti sulle aree di centro-levante ed accumuli fino ad elevati. Venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul centro ponente (Zone A e B). Si segnala disagio per freddo su zone B e D a causa dell’arrivo di aria più fredda dalla Val Padana, incentivato dall’accesa ventilazione settentrionale.

Secondo l’avviso di vigilanza, oggi lunedì 15 dicembre avremo piogge o rovesci sparsi a partire dalla sera su A, di intensità al più moderata. Vento forte da nord su A e B dalla sera, con raffiche

fino a 50-60 chilometri orari in prossimità degli sbocchi vallivi.

Martedì 16 dicembre precipitazioni diffuse su tutta la regione: nevicate moderate su D a partire dai 400-500 metri, gelicidio a quote collinari nelle zone interne dei settori centrali. Bassa probabilità di temporali forti su B e C per una convergenza che nelle ore centrali potrebbe spostarsi dal mare ai settori costieri centro-orientali e provocare rovesci di intensità moderata. Cumulate

significative su A, elevate su tutte le altre zone. Vento di burrasca da nord su A e B, forte su C e D. Disagio per freddo su B e D. Mare molto mosso sotto costa, localmente agitato al largo.

Mercoledì 17 dicembre vento forte da nord su A e B nella notte, in graduale indebolimento già a partire dalla mattina.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito.