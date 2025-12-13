Diocesi Savona, Padre Piva: “Riconoscere le persone LGBT come protagoniste nella Chiesa”

Sul sito web e sul canale YouTube della Diocesi di Savona-Noli è online la registrazione dell’incontro con padre Pino Piva su “La preziosità degli affetti: una Chiesa in ascolto delle persone LGBT”, tenutosi ieri sera nel Seminario Vescovile. Si tratta del secondo incontro dell’itinerario di formazione “Con i giovani: uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”, promosso dall’ambito pastorale diocesano Formazione e Annuncio.

Il gesuita bolognese si occupa dell’accompagnamento spirituale di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e delle loro famiglie, offrendo loro percorsi di ascolto, discernimento e preghiera, e della formazione degli operatori pastorali. Oltre a lui hanno portato la loro testimonianza alcuni operatori del Servizio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Chiavari.

“Non è semplicemente un ambito pastorale, sono persone che prima di tutto hanno bisogno di essere riconosciute come soggetti protagonisti all’interno della Chiesa, che è e vogliono che sia la loro casa, e quindi incluse e integrate – ha detto iniziando il suo intervento – È importante, come in una famiglia, che possano essere chiamate per nome a partire dalle loro identità e caratteristiche. Già questo è pastorale, ovvero essere riflesso della paternità di Dio, che vive la relazione con i suoi figli in prima persona, con ciascun figlio a modo suo.”

“Venendo a parlare qui nella diocesi di Savona-Noli mi rendo conto che è una realtà che ha già riflettuto molto su questo – ha proseguito – Avete fatto davvero un buon lavoro in diocesi! Il libro del vostro Sinodo ‘Prendi il largo, confidando’ introduce bene l’argomento di questa sera. L’amore non si presenta sotto sola una forma, ma in tante, ed è importante riconoscerle, anche quelle meno tradizionali, anche quelle viste come imperfette ma che sono concrete e reali perché sono persone. La realtà è superiore all’idea” ha concluso il gesuita.

Il prossimo appuntamento sarà il 13 febbraio con il pedagogista bergamasco Ivo Lizzola sul tema “Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia”. L’ingresso sarà libero. Dalle ore 19 alle 20:30 è previsto un buffet su prenotazione via e-mail all’indirizzo ambitoformazione@diocesisavona.it entro l’11 febbraio. A seguire e fino alle 22:30 si terrà l’incontro con il relatore.