Deve scontare un anno per imbrattamento e danneggiamento: arrestato dalla Polizia di Stato a Savona

Savona. L’altro ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Savona un uomo di 61 anni. Il fermo è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione.
Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, a seguito del rigetto del ricorso presentato dall’imputato contro l’ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Savona.
L’uomo dovrà scontare un anno di reclusione quale pena residua per i reati di imbrattamento e danneggiamento commessi in tre distinti episodi avvenuti a Cairo Montenotte nell’ottobre e nel dicembre 2016.
Rintracciato nei pressi della propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile, subito dopo l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, il sessantunenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Genova Marassi.