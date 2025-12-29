Deposito Gnl a Bergeggi, ricorso al Tar del Comune

Bergeggi. Il Comune di Bergeggi ha presentato il ricorso al Tar contro il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che si era espresso a a favore del nuovo impianto di deposito di GNL per l’area portuale di Vado Ligure.

Il provvedimento era stato approvato all’unanimità in Consiglio comunale e l’amministrazione ha annunciato ulteriori atti aggiuntivi in merito alla procedura in corso e alla volontà del Mase di non sottoporre il progetto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nonostante le richieste di approfondimento tecnico e le osservazioni progettuali presentate dal Comune, lo scorso novembre era arrivato il via libera dalla Conferenza dei Servizi in merito alla proposta presentata dalla società Gnl Med S.r.l.

Tra le modifiche che erano state indicate, ad esempio, lo spostamento dei serbatoi di 50 metri rispetto all’ipotesi iniziale per favorire l’attracco delle navi.

Lo stabilimento avrà la funzione primaria di ricevere, principalmente tramite navi metaniere di medie dimensioni, gas naturale liquefatto e BioGnl. Il Gnl sarà distribuito via terra, attraverso cisterne criogeniche autotrasportate della capacità di circa 45 metri cubi e isocontainer e via mare, attraverso bettoline per il rifornimento di navi alimentate a GNL dalla capacità di circa 2.000 – 7.500 metri cubi. Invece, il gas naturale generato naturalmente nelle tubazioni e nei serbatoi di stoccaggio per effetto di scambi termici con l’ambiente (per cui senza apporto di energia) verrà inviato al cogeneratore posto all’interno del deposito e potrà essere messo a servizio di utenze interne all’area portuale, così come all’impianto stesso.

A regime, la capacità effettiva massima del deposito sarà pari a 9.136 tonnellate, stoccate in 12 serbatoi aventi capacità geometrica pari a 1.800 mc ciascuno.