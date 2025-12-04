Colpo Albingaunia: Molina rinforza l’attacco bianconero

Albenga. È una partita infinita quella tra Dego e Albingaunia, rinviata ancora per il maltempo. Se la volta scorsa la causa era stata l’allerta arancione diramata su tutta la regione Liguria, questa sera il motivo è correlato ma diverso. Le incessanti piogge cadute durante tutta la giornata di ieri sulla Val Bormida hanno reso impraticabile il campo designato per la partita tra le due squadre.

I due club non sono gli unici due a dover disputare ancora l’ottava partita di campionato. Oltre a loro anche Altarese e Bordighera devono finire la partita iniziata ieri ma poi interrotta per maltempo, riprendendo da dove si era interrotto. Per quanto riguarda il mercato, Poggi nel post partita contro la San Filippo Neri aveva dichiarato che la società si sarebbe mossa sul mercato.

Ufficiale dal Ceriale l’arrivo di Molina. Impiegato non a pieno regime da Mambrin, l’attaccante cerca più minuti in un club che negli ultimi incontri ha avuto fame di gol, ma senza trovare a più riprese la via della rete. Ecco allora l’occasione per mettersi in mostra, oltre a portare ulteriore esperienza dalla Promozione.

Il comunicato del club:

La società è lieta di presentare un nuovo arrivo per la stagione 2025/2026: Edward Molina, attaccante. Benvenuto Edward!!