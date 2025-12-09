Danneggia un’auto in sosta e ruba alcuni oggetti al suo interno: un 33enne indagato dai carabinieri

Savona. Nei giorni scorsi la città di Savona è stata interessata da alcuni episodi di danneggiamenti su autovetture in sosta con contestuali furti all’interno delle stesse.

Al termine di una articolata attività investigativa impostata su un’analisi meticolosa delle immagini degli impianti di videosorveglianza e sul monitoraggio di soggetti noti alle forze dell’ordine in quanto dediti a questa tipologia di reati, i carabinieri della stazione di Savona sono riusciti a ricostruire i movimenti di un uomo, un 33enne genovese, indagandolo per il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata lungo una pubblica via e del successivo furto di alcuni effetti personali dal suo interno.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno consentito di individuare il soggetto in questione: dopo esser arrivato a Savona in treno ed essersi spostato a piedi fino a raggiungere il suo obiettivo, una macchina parcheggiata nelle vie del centro, ne ha distrutto i finestrini posteriori e ha asportato dal suo interno alcuni oggetti di scarso valore.

Questo sviluppo è frutto di un’intensa attività d’indagine messa in campo dai carabinieri del comando provinciale di Savona, finalizzata a contrastare questi fenomeni criminosi che nell’ultimo periodo hanno afflitto svariati savonesi.