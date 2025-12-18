Dall’Accademia dello Spettacolo di Savona a Milano: la ballerina Lara Strassera presa a La Scala

Savona. Dall’Accademia dello Spettacolo di Savona a La Scala di Milano. L’etoile internazionale Lorena Baricalla, che cura la supervisione artistica della scuola savonese, ha deciso di mandare la 19enne Lara Strassera, diplomatasi ballerina nel programma di formazione professionale della “Methode Russe de Montecarlo”, alla Scala di Milano dal direttore Frederic Olivieri, che è stato suo partner ai Balletti di Montecarlo.

Grazie al suo lavoro e di qualità, Lara Strassera è stata presa nel vivaio professionale a numero chiuso della Scala di Milano. Un grande successo per Lara, che da novembre ha iniziato il suo percorso presso il celebre teatro milanese. Un modello positivo e stimolante per i giovani savonesi che si dedicano con passione ad un’attività professionale.

Inoltre, proprio questo week-end, tutte le giovani ballerine dell’Accademia sono partite a Monte-Carlo per danzare in uno spettacolo natalizio presso la Fondazione Hector Otto per il quale hanno ricevuto moltissimi complimenti ed applausi.

Per loro l’etoile Lorena Baricalla ha fatto aprire le porte dell’Opera di Monte-Carlo per una visita privata ed esclusiva. Un’esperienza indimenticabile per tutte le giovani ballerine che hanno potuto visitare il famoso teatro, noto fin dai tempi dei balletti russi di Diaghilev, dove la stessa Lorena Baricalla è stata protagonista di molti primi ruoli e dove grandi ballerini, cantanti lirici e musicisti si sono esibiti. Un’esperienza nel mondo internazionale dell’arte e della cultura che ha trasmesso loro grandi emozioni.