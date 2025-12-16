Cross, campionato regionale staffette: quattro podi per l’Arcobaleno

San Colombano Certenoli. Parte la stagione del cross e l’Atletica Arcobaleno Savona è subito competitiva.

In scena a Calvari (entroterra chiavarese) il Campionato Regionale di Cross, con la formula “a staffetta”.

Tre atleti gara per ogni equipe, con aggiunta di una prova mista (due atleti uomini ed una donna), per ognuno da affrontare un percorso di 1.500 metri.

Tra gli Assoluti maschili gara condotta con autorità dal terzetto Bruno-Di Vita-Arena. Parte alla grande il giovane Filippo Bruno, prosegue con facilità Gabriele Di Vita e per Tommaso Arena è quasi una formalità portare con successo e margine ampio il testimone all’arrivo.

Buon bronzo per l’altra formazione Arcobaleno schierata in questa prova: Tommaso ed Emanuele Molfino, poi a chiudere Edoardo Casale, per un team tutto junior.

Nella staffetta mista gli alfieri Arcobaleno dominano. La prima frazione di Samir Benaddi è esemplare, Asia Zucchino come sempre mette in gioco la grinta che la contraddistingue e per Marco Zunino è un crescendo tra gli applausi degli spettatori lungo il percorso. Ottimi segnali per i neo Campioni regionali.

La gara riservata alle donne ha portato in dote una ottima medaglia d’argento. Sicuramente positiva ed in crescita Elena Cusato schierata in prima frazione. Poi Vittoria Facco (lei predilige le gare più lunghe, ma anche in questa occasione porta un contributo significativo) e a chiudere la coriacea e motivata Irene Sinesi.

Vittoria per l’Atletica Spezia Duferco e terzo posto per l’Atletica Levante.

La staffetta mista sul podio

Tommaso Arena

Asia Zucchino