Cosseria, auto si cappotta sulla Sp 42: attivati i soccorsi

Cosseria. Brutto incidente avvenuto poco dopo le ore 15 sulla Sp 42 a Cosseria.
Dalle prime informazioni un’auto, guidata da una donna cinquantenne, si sarebbe cappottata in maniera del tutto autonoma.
Sul posto immediato l’intervento dei militi della Croce Bianca di Carcare, dell’automedica del 118 e della polizia stradale. Sul posto si è reso anche necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo.
Ancora in fase di accertamento la dinamica ma la donna è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.
