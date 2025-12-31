Cosa fare a Capodanno: in tutto il savonese si festeggia in piazza con musica, dj set e divertimento

Savonese. Da Savona ad Albenga, passando per Loano e Ceriale, ma anche Alassio e Finale. In tutto il savonese saranno tantissime le occasioni per divertirsi in piazza, salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 a ritmo di musica. E per la prima giornata del nuovo anno non mancheranno tante iniziative per tutte le età tra cimenti, concerti e spettacoli. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi in programma per capodanno.

LE VIBRAZIONI INFIAMMANO SAVONA

“Anche la Darsena sarà coinvolta nel Grande Capodanno di Savona, grazie a un maxischermo che sarà installato in piazza Calabresi e che trasmetterà per intero lo spettacolo che andrà in scena in piazza del Comune, con al centro l’esibizione delle Vibrazioni”. Lo annuncia il vicesindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova, che prosegue: “Il maxischermo sarà installato spalle all’area giochi, in modo che la scalinata che si trova all’altro lato della piazza costituisca un naturale anfiteatro per chi voglia assistere allo spettacolo”.

Gli spettatori potranno così seguire le parti che vorranno dell’evento, ma anche frequentare la Darsena e i suoi locali. Come gli altri anni dalle 18 di mercoledì 31 sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle due grandi aree di sosta di piazza del Popolo e di via Piave, ora gestite da Tpl, con i parcheggi che avranno le sbarre alzate fino alle 24 del giorno successivo, 1 gennaio. L’accesso a piazza Sisto IV, la piazza del Comune, dove il palco sarà sistemato spalle a via Manzoni, sarà consentito dalle ore 21 con tre ingressi: corso Italia lato mare, corso Italia lato monte e via Astengo. Maxischermi permetteranno una buona visione da ogni parte. Il programma artistico, noto da tempo nelle linee principali, ma ancora suscettibile di novità, prevede tre parti: un inizio alle ore 22, una parte centrale con l’esibizione delle Vibrazioni e il rito degli auguri, e un finale in crescendo con i ritmi più scatenati. Molto atteso l’arrivo a Savona de Le Vibrazioni, una delle band più iconiche e longeve del panorama musicale italiano.

La serata sarà presentata come sempre da Luca Galtieri, volto storico di Striscia la Notizia. I dj saranno Rudy Mas e Fabietto Cataneo, tra gli altri artisti che si esibiranno le 4Calamano e Marco Anelli, musicista e autore, ma potranno esserci anche sorprese dell’ultima ora. Il Grande Capodanno, realizzato dall’agenzia Eccoci con la direzione artistica di Marco Dottore, si deve al Comune di Savona in collaborazione con l’Agenzia Regionale “In Liguria”: il progetto per il Grande Capodanno di Savona è infatti stato selezionato come meritevole di supporto da parte di Agenzia In Liguria tra quelle amministrazioni comunali della Liguria interessate ad organizzare sul proprio territorio un evento musicale di alto livello e visibilità.

L’organizzazione è curata da Daniele Guatti e Mauro Gabetta, la consulenza artistica è della compagnia Nati da un Sogno, la regia video di Massimo Fornasier e i maxischermi di Fulvio Cerulli. Hanno contribuito alla realizzazione del Grande Capodanno Vado Gateway, BCC Pianfei e Rocca De’ Baldi, Transmare, Enel.

AD ALBENGA SI FESTEGGIA IN PIAZZA DEL POPOLO COI LIBERO ARBITRIO

Albenga festeggia il capodanno 2026 con una serata di musica e divertimento in piazza del Popolo con la band Libero Arbitrio (dalle 23) e con il dj set di Andrea Borè (dalle 22 alle 23 e dall’1 alle 2).

La live band Libero Arbitrio accomuna musicisti legati da una forte passione per la musica, di consolidate singole esperienze ed abilità strumentali e vocali, che permettono loro di esprimere un proprio stile nel proporre un significativo Tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80, accompagnato e fortemente caratterizzato da un accurato e appropriato abbigliamento scenico e da cambi d’abito durante la serata.

Rigorosamente tutto dal vivo i Libero Arbitrio esprimono tanta energia musicale ed un deciso impatto e look scenico per il gradimento e divertimento del pubblico di ogni età che si ritrova partecipe di un concerto-live con un forte coinvolgimento in quella disco music anni 70 e 80 sempre più apprezzata e ricercata.

Il live dei Libero Arbitrio è impreziosito dalla presenza sul palco di una ballerina curatrice di tutte le coreografie dello spettacolo, allieva di Renzo Bergamo, stimato coreografo che nella sua carriera da ballerino professionista ha lavorato anche in RAI e Mediaset.

Sarà una serata di grandi emozioni, con il susseguirsi senza interruzione dei brani e dei medley che hanno reso immortale la disco music degli anni 70 e 80 con indimenticabili brani dance che hanno accompagnato quel decennio.

La band, unica realtà ligure ad aver preso parte nel 2017 e nel 2018 all’evento nazionale “Disco Diva” di Gabicce Mare, porterà ad Albenga tutta la propria energia musicale e scenica, con un concerto, rigorosamente dal vivo, capace di coinvolgere pubblico di ogni età.

Il capodanno 2026 avrà un particolare speciale significato per i Libero Arbitrio perchè si festeggeranno i primi 20 anni dalla loro nascita a cura del carismatico fondatore Roberto “Bobo” Campana.

Questa la line-up dei Libero Arbitrio per il Capodanno 2026 ad Albenga in Piazza del Popolo:

Alfredo Silvestri (Tastiere) Simone Mazzone (Chitarra) Mattia Buonadonna,(basso) Polo Rossi Elena Aloe Alessia Cava (voci) Maurizio De Palo (special guest batteria) Giada Ricotti (coreografa ballerina).

MUSICA E DJ SET A CERIALE

Ceriale si prepara a salutare il 2025 con una notte di musica, spettacolo e divertimento. Mercoledì 31 dicembre 2025, la suggestiva Piazza della Vittoria sarà il cuore pulsante del Capodanno “Rotonda sul Mare”, un evento pensato per coinvolgere cittadini e turisti di tutte le età.

A partire dalle ore 23.00, la serata prenderà vita con DJ set e musica dal vivo, animazione e un grande show che accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte. Protagonisti sul palco saranno i Déjà Vu, pronti a far ballare la piazza con un live energico e coinvolgente, tra grandi successi e atmosfera di festa.

La notte di San Silvestro a Ceriale sarà arricchita da scenografie, effetti speciali, sorprese e momenti di grande intrattenimento, per un evento che unisce musica, spettacolo e condivisione in una cornice elegante e festosa.

L’ingresso è libero e, come da tradizione, non mancheranno panettone e spumante per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno.

Un appuntamento imperdibile per vivere il Capodanno sul mare, all’insegna della musica e del divertimento, e iniziare il 2026 con energia e positività.

A LOANO FESTA IN PIAZZA ITALIA

A Loano è tutto pronto per il veglione di Capodanno che il 31 dicembre animerà piazza Italia con musica, divertimento ed energia.

Il countdown più atteso dell’anno avrà un ospite speciale: DJ Shorty, dj e volto noto di Radio Deejay, che dalle 23 animerà la notte dell’ultimo dell’anno con le sue hit più amate e una selezione musicale irresistibile. La serata si annuncia ricca di emozioni, con uno spettacolo di luci, effetti speciali e gadgets.

“Sono onorato di poter dare il benvenuto al nuovo anno e non vedo l’ora di farvi saltare e divertire per iniziare il 2026 con il botto” dice Francesco Sortino in arte Shorty.

L’evento è stato organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport in collaborazione con l’agenzia di produzione eventi Vibra Entertainment che ringrazia l’amministrazione comunale e tutti i dipendenti comunali coinvolti all’organizzazione per il lavoro svolto sinergicamente: “Non mancate all’appuntamento con la musica di DJ Shorty, il divertimento e la magia di una notte speciale a Loano”.

Shorty nasce artisticamente nel 1994. Ama e propone latin/house/urban, alternando groove incalzanti a melodie, voci e colori che danno risalto ad ogni sua performance. Dopo diverse esperienze all’estero ed aver lavorato in tante piccole emittenti radiofoniche, nel 2003 è finalmente uno dei dj di Radio DeeJay, dove cura la regia di svariati programmi. Nel 2007 comincia a lavorare a stretto contatto con Albertino il quale nel 2019 si sposta con il suo gruppo di lavoro nella nuova M2O: Albertino, a capo di questo progetto, affida a Shorty la responsabilità sulla produzione del suono dell’emittente. Attualmente Shorty cura la regia e la produzione di “Albertino Everyday”, programma quotidiano in onda dalle 17 alle 19 e condotto da Albertino con Mario Fargetta, Alessandro Lippi e Ginger, e “Dance Revolution”, in onda il venerdì sera dalla 23 e specializzato in musica house. Dal 2020 conduce un programma in onda il sabato sera dalle 220 alle 23 chiamato “La Mezcla” in propone musica di matrice latina mescolata a mondi dance e di respiro urban. Ma Shorty è anche sempre in giro per i club e festival per proporre il suo suono, maturato giorno dopo giorno, e riscuotendo grandissime soddisfazioni.

Dal punto di vista discografico, nell’estate 2016 Shorty ottiene un grande successo a livello internazionale con il singolo “Vazilando”, suonato dai più grandi dj a livello mondiale; successivamente ha prodotto, insieme a Pitbull e Jacob Forever, il singolo “La Dura”, programmato e supportato dai più grossi network in giro per il globo: il progetto gli ha permesso di cominciare a lavorare a strettissimo contatto con il gruppo discografico Planet Records. Dopo il singolo “Canta Canta” partono una serie di importanti collaborazioni con artisti del calibro di Shaggy, Mitcha, Mr Vegas, Black Box, Kymani Marley,Lorna, Divan, Gue Pequeno, Bunna, sempre ottenendo ottimi riscontri di numeri e consensi da parte dei suoi fan in giro per il globo.

Ad aprire e chiudere la serata (alle 22 e poi dalla mezzanotte e mezza in poi) saranno due momenti di revival con la “Back to Pick Up Crew”, composta dai dj che hanno fatto la storia dell’omonimo celebre locale di Calizzano.

La “Back to Pick Up Crew” è nata due anni fa dall’incontro di sette dj che in momenti diversi hanno animato la pista del “Pick Up” e di altri locali del territorio e cioè Claudio Decastelli, Federico Santamaria, Claudio Riolfo, Fabio Fabiano, Valter Briozzo, Paolo Gazzano e Stefano Briozzo. La crew celebra la storia della musica dance e l’autenticità della cultura dei club: ogni dj porta in consolle il proprio stile e la propria epoca musicale di riferimento. Il risultato è un dj-set vario e coinvolgente, che attraversa le sonorità iconiche degli anni ’80, le hit hands up ed Edm degli anni ’90, l’elettronica dei 2000 e le produzioni contemporanee. Altro elemento distintivo del gruppo è l’uso dei vinili, che accompagna la performance e restituisce il fascino e la fisicità del djing di una volta, unendo tecnica e passione in un’esperienza dal sapore autentico. L’obiettivo della crew è quello di riportare nelle piazze l’atmosfera e lo spirito della cultura dei club, offrendo al pubblico un viaggio musicale che unisce generazioni diverse sotto lo stesso beat. Nel corso della loro attività, i dj di “Back to Pick Up” hanno partecipato a numerosi eventi e manifestazioni, spesso con finalità benefiche, contribuendo alla raccolta fondi per associazioni e iniziative solidali locali.

Piazza Italia sarà dunque il punto di incontro per residenti e turisti desiderosi di salutare il 2025 e accogliere il 2026 in grande stile.

Il 1^ gennaio 2025 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. Dalle 18 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno in cielo formando un magico gioco di luci colorate e una scoppiettante scenografia che creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

AD ALASSIO CONCERTI E FUOCHI D’ARTIFICIO

Alassio si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con tre appuntamenti di grande richiamo nell’ambito di Alassio Christmas Town, la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune e arricchita anche dai numerosi eventi organizzati dagli altri Assessorati.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 22 in Piazza della Libertà andrà in scena il Concerto di San Silvestro, una serata di musica e divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del 2026. Protagonista sul palco la band Max Fly, con un coinvolgente repertorio dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, accompagnati dalla voce di Elena Ferretti, finalista di The Voice Senior. Il concerto è ad accesso libero, pensato per far ballare e cantare tutta la piazza fino al conto alla rovescia di fine anno.

Il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno illuminerà invece il cielo di Alassio giovedì 1° gennaio alle ore 18:30, con i fuochi d’artificio lanciati dal Pontile Bestoso, offrendo a cittadini e turisti uno dei momenti più suggestivi delle festività ad Alassio. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 2 gennaio.

La sera del 1° gennaio, alle ore 21, la musica tornerà protagonista nella cornice della ex Chiesa Anglicana con il Concerto di “Capodanno in Anglicana”, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure. Ventitré musicisti, diretti dal Maestro Massimo Dal Prà, accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante nella grande musica classica. Anche in questo caso l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

In attesa di questi appuntamenti clou, Alassio Christmas Town continua a far vivere un Natale ricco di eventi e iniziative per tutte le età, con animazione, parate luminose itineranti e momenti culturali. Tra questi, martedì 30 dicembre alle ore 16, l’Auditorium della Biblioteca Civica “R.Deaglio” ospiterà la Tombola Letteraria, un evento originale e divertente che unisce il gioco alla passione per i libri, con premi, domande e una cena per due in palio come primo premio.

A rendere ancora più magica l’atmosfera contribuiscono le luminarie, le videoproiezioni e le installazioni luminose nei luoghi simbolo della città, il Luna Park in Piazza Partigiani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Libertà, la Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti, pronta a trasformarsi nella Casetta della Befana, il mercatino artigianale “Arte del Natale” in Piazza Airaldi e Durante, aperto ogni giorno fino all’Epifania, e il grande concorso “Shopping dei Sogni”.

Il programma completo sfogliabile di Alassio Christmas Town è consultabile on line nella sezione dedicata del portale turistico della città di Alassio https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-christmas-town e al seguente link diretto: https://online.fliphtml5.com/ysiuf/tawv/#p=1

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com https://www.visitalassio.com/it

FINALE SI FESTEGGIA TRA MUSICA, CULTURA E DIVERTIMENTO

Finale Ligure si prepara a salutare il 2025 e ad aprire il nuovo anno con un fitto calendario di appuntamenti che coinvolgeranno tutti i rioni accompagnando residenti e ospiti in un percorso fatto di musica, cultura, spettacolo e tradizioni popolari, confermando come uno dei poli più dinamici della Riviera savonese e protagonista del progetto “Ponente Vibes”.

Il momento clou delle festività sarà mercoledì 31 dicembre, quando Finale Ligure accoglierà il nuovo anno con il tradizionale “Capodanno in Piazza” in Piazza Vittorio Emanuele. a partire dalle ore 22.30 il gruppo Elemento 90 animerà la serata con un repertorio ispirato agli anni ’90 ricreando le atmosfere musicali e visive del periodo con uno spettacolo coinvolgente che celebra le hit di quel decennio.Allo scoccare della mezzanotte spazio allo spettacolo piro-musicale con fuochi silenziosi sincronizzati con la musica, seguito dal dj-set con i dj finalesi Dax BJ e Voice Rave, per proseguire i festeggiamenti fino a tarda notte.

Il 1° gennaio 2026 si aprirà all’insegna della musica con l’ormai tradizionale Gran Galà di Capodanno della BRG Orchestra, in programma alle ore 17.00 presso l’Auditorium Destefanis, appuntamento molto atteso dagli appassionati e diventato negli anni un vero e proprio rito per iniziare l’anno nuovo con un vasto repertorio sempre molto apprezzato.

Il giorno successivo, giovedì 2 gennaio, Piazza Porta Testa ospiterà, dalle 14.00 alle 18.00, un concerto benefico a favore di Medici Senza Frontiere, con la partecipazione di Riccardo Pampararo, Godzilla, Edhera e Black Ivory a cura di Finalborgo.it e Finale Outdoor Region.

Sabato 3 gennaio sarà dedicato alle tradizioni e alla musica. A Finalborgo, a cura del Centro Storico del Finale, tornerà il “Dino da Nuxe” storica manifestazione che celebra un’antica tradizione locale con attività in Piazza Santa Caterina e a Palazzo Ricci, a partire dalle 14:30. In questo rito comunitario, che affonda le sue radici nella cultura contadina e artigiana locale del Marchesato, il Marchese Giovanni donerà simbolicamente un sacchetto di noci come augurio per il nuovo anno, un gesto che celebra le radici della comunità con un pizzico di magia. Nel pomeriggio, alle 15.00, a Varigotti, la Befana farà ritorno nella suggestiva Piazzetta dei Pescatori, mentre in serata, alle 21.00, l’Auditorium Destefanis ospiterà la presentazione dell’album della pianista finalese Paola Arras, direttrice della Scuola Pianistica Ateneum.

Il calendario proseguirà domenica 4 gennaio con due appuntamenti musicali: alle 15.00, a Finalpia, Piazza Abbazia accoglierà il concerto “ATN – About That Night”, a cura dell’associazione I Garosci de Pia, mentre alle 21.00 la chiesa parrocchiale di Varigotti sarà cornice del concerto dell’Accademia della Musica.

AD ANDORA TORNA IL CIMENTO

Giovedì 1° gennaio, l’8ª Edizione del Cimento Invernale di Andora, fa debuttare l’anno con il tradizionale bagno goliardico, organizzato dal Comune di Andora e dalla LEGA NAVALE ITALIANA sez. di Andora. Appuntamento presso i Bagni Holiday e la spiaggia antistante. L’evento inizierà alle ore 10,30 con l’iscrizione dei partecipanti e la consegna della borsa gadget, in cotone riciclato. Il Cimento sarà presentato da Gianni Rossi che, come tradizione, trasformerà il cimento in una festa sulla spiaggia. L’ingresso in acqua è previsto intorno alle ore 11,30.

Il cimento invernale di Andora premierà il partecipante più longevo, il più giovane; quello proveniente da più lontano, il più estroso e il gruppo più numeroso.

A disposizione dei partecipanti vin brulé degli Alpini della Val Merula, Docce calde e cabina per il cambio, oltre all’assistenza in mare a cura dei bagnini, e dell’Associazione Bagni Marini e a terra della CROCE BIANCA.

Il comune di Andora ringrazia i Bagni Holiday, l’Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sez. di Andora, Supercar per il prezioso supporto.

CAPODANNO CON NOTE D’OPERA A VARAZZE

Giovedì 1 Gennaio avremo un concerto delocalizzato, inserito all’interno dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici) rassegna gestita dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Questo concerto si svolgerà presso l’Oratorio di Nostra Signora Assunta di Varazze alle ore 17:00 e si intitolerà “Note d’opera”, protagonisti il M° Lorenzo Marcolongo al clarinetto e il M° Federico Manca al pianoforte. Nel corso del XIX secolo il clarinetto ebbe un ruolo importante nelle trascrizioni e negli arrangiamenti di fantasie operistiche: la sua espressività, il suono morbido e brillante attirarono l’interesse di molti compositori fra cui il grande Giuseppe Verdi, a cui è dedicato questo concerto.

Ascolteremo fantasie e divertimenti su “Un ballo in maschera”, “Aida”, “Il Trovatore”, “La Traviata” e “La forza del destino”.

Ringraziamo il Comune di Varazze e la Confraternita di N.S. Assunta di Varazze per il sostegno alla realizzazione dello spettacolo.

INGRESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONI.

