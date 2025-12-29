Conto deposito e conto corrente: sono la stessa cosa?

Conto corrente e conto deposito sono due strumenti bancari utili per chi desidera gestire al meglio le proprie finanze, dosando operatività e risparmio remunerato.

Entrambi inclusi tra gli investimenti sicuri, risultano molto diversi tra loro, sia per funzionamento sia per finalità, ma anche complementari. Infatti, mentre il primo è pensato per gestire il denaro nella quotidianità, effettuando diversi tipi di operazioni, il secondo è finalizzato a fornire una piccola rendita sul breve o medio periodo, utile per contrastare gli effetti dell’inflazione e per mettere a frutto i propri risparmi.

Andiamo ad approfondire l’argomento.

Conto corrente: lo strumento fondamentale per l’operatività quotidiana

Tra i due strumenti bancari oggetto di questo articolo, il conto corrente è il più noto e utilizzato. Pensato per una gestione rapida e sicura del denaro, permette di effettuare pagamenti, ricevere accrediti, ritirare denaro presso gli sportelli dedicati, controllare saldo e ultimi movimenti effettuati.

Spesso abbinato a una carta di debito o di credito, può essere gestito in modo tradizionale, ricorrendo alle filiali delle banche o agli ATM, oppure, quando il servizio è previsto e abilitato, tramite piattaforme di Internet banking. Queste ultime rendono la gestione del conto ancora più agevole e rapida, consentendo, con pochi click, di effettuare bonifici, pagare bollettini e F24, controllare il saldo e i movimenti e molto altro ancora.

Naturalmente, per usufruire dei servizi, l’utente deve sostenere dei costi. Sebbene questi possano risultare molto contenuti, soprattutto per chi decide di attivare conti online o di aderire a specifiche offerte, vanno inevitabilmente a erodere l’ammontare del capitale depositato sul conto, il quale, tra l’altro, non sempre gode di interessi in grado di contrastare gli effetti dell’inflazione.

Conto deposito: uno strumento di risparmio di facile utilizzo

Diversamente dal conto corrente, il conto deposito non è pensato per effettuare movimentazioni di denaro. Le operazioni che è possibile effettuare sono davvero poche e includono esclusivamente i versamenti e, nel caso dei conti senza vincoli, i prelievi. Il motivo alla base di un’operatività così limitata è molto semplice: questo tipo di conto è finalizzato ad accogliere piccoli o grandi capitali non destinati alle spese immediate e a proteggerli, tramite piccole percentuali di interesse, dagli effetti dell’inflazione.

Generalmente collegato a un conto corrente, utilizzabile per il trasferimento delle somme di denaro, il conto deposito può essere vincolato o privo di vincoli. Nel primo caso, il risparmiatore accetta di tenere il proprio capitale bloccato per un certo periodo di tempo, rinunciando alla possibilità di effettuare prelievi, ma ottenendo, in cambio, interessi un po’ più alti; nel secondo caso, si mantiene la possibilità di ritirare in qualsiasi momento somme di denaro senza incorrere in penali, ma, al contempo, si ricevono interessi più contenuti.

Conto corrente e conto deposito: quale scegliere

Capire se aprire un conto corrente e di un conto deposito è più semplice di quanto si pensi, basta comprendere quali siano le proprie necessità.

Chi desidera esclusivamente avere a disposizione uno strumento pratico e funzionale per la movimentazione del denaro, può puntare sul classico conto corrente, mentre chi è in cerca di uno strumento di investimento a basso rischio che consenta di mettere a frutto i propri risparmi e di ottenere piccoli interessi, può optare per un conto deposito.