Conto alla rovescia per la stagione teatrale a Pietra Ligure: al via la prevendita per gli spettacoli in cartellone

La nuova stagione del teatro comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure sta per cominciare e da mercoledì 17 dicembre partono le prevendite dei singoli spettacoli in cartellone.

In tutto sei le serate: cultura, emozione, leggerezza e risate vedranno protagonisti grandi interpreti, celebri voci e storie che restano dentro: “ogni spettacolo è un tassello di un percorso condiviso e di estrema attualità rivolto agli spettatori presenti in sala”, il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale pietrese.

E in vista del Natale un possibile e gradito regalo da mettere sotto l’albero, con una programmazione di assoluta qualità, un mix di generi, stili e linguaggi pensato per un pubblico ampio e curioso, all’insegna dell’esperienza teatrale autentica.

Sul palco saliranno artisti amatissimi e di grande notorietà: Claudio Bisio, tra i volti più iconici della comicità e della scena italiana, Nino Frassica, maestro dell’ironia surreale e garanzia di risate, e l’inossidabile coppia Massimo Lopez e Tullio Solenghi, protagonisti di uno spettacolo che unisce memoria, teatro e musica.

Spazio anche all’eleganza e al talento femminile con la commedia in cui sarà protagonista l’attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales, interprete raffinata capace di emozionare con ogni ruolo, e lo spettacolo della criminologa e volto televisivo Roberta Bruzzone, per una serata-evento tra scienza, cronaca e introspezione.

Completa il cartellone il ritorno in scena di Luca Bizzarri, che con la sua ironia pungente proporrà uno commedia che promette riflessioni, risate e attualità.

(INFO: puoi acquistare i biglietti attraverso i seguenti canali: www.teatromorettipietra.it; Ciaotickets.com, oppure direttamente presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure, Piazza Martiri della Libertà 30 – dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:00; il giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00).

