Consiglio regionale, ordine del giorno sulla donazione degli organi: “Liguria continua il suo impegno nella sensibilizzazione”

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 214, presentato da Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati), che impegna la Giunta a rilanciare la donazione di organi come strumento salvavita, anche attraverso campagne di sensibilizzazione. Nel documento si rileva che negli ultimi mesi è stato registrato un lieve, ma costante calo di donazioni che, se trascurato, può mettere in difficoltà il sistema sanitario ligure, che in questo ambito è un’eccellenza e che, attualmente, il 30% dei trapianti eseguiti in Liguria avviene grazie ad organi provenienti da altre Regioni.

“La Liguria ha una lunga tradizione in termini di donazione – ha commentato Campora – è stata tra le prime città per il trapianto di midollo osseo e abbiamo centri molto importanti. La nostra azienda ospedaliera si è dotata di macchine che possono conservare fino a 12 ore gli organi e come ricordato dall’assessore Nicolò, abbiamo ottimi risultati sull’indice di dono dove la nostra regione occupa il settimo posto, ma dobbiamo migliorare”.

“Grazie a questo ordine del giorno – ha dichiarato Campora – la Giunta si impegna a potenziare le iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini, anche coinvolgendo i Comuni. Ricordiamo infatti che il consenso alla donazione si può dare anche attraverso la carta d’identità elettronica”.

“La donazione di organi è un gesto che salva vite, dobbiamo sostenere con forza campagne di informazione che aiutino i cittadini a compiere una scelta consapevole. Regione Liguria – ha concluso Campora – sta facendo molto, ma è il momento di dare un’ulteriore spinta per garantire un sistema sanitario sempre più efficiente e vicino ai bisogni dei pazienti.”

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole. Armando Sanna (Pd) ha chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno.