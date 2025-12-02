  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
"salvavita"

Consiglio regionale, ordine del giorno sulla donazione degli organi: “Liguria continua il suo impegno nella sensibilizzazione”

Il documento è stato presentato da Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati)

donazione organi cuore

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 214, presentato da Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati), che impegna la Giunta a rilanciare la donazione di organi come strumento salvavita, anche attraverso campagne di sensibilizzazione. Nel documento si rileva che negli ultimi mesi è stato registrato un lieve, ma costante calo di donazioni che, se trascurato, può mettere in difficoltà il sistema sanitario ligure, che in questo ambito è un’eccellenza e che, attualmente, il 30% dei trapianti eseguiti in Liguria avviene grazie ad organi provenienti da altre Regioni.

“La Liguria ha una lunga tradizione in termini di donazione – ha commentato Campora – è stata tra le prime città per il trapianto di midollo osseo e abbiamo centri molto importanti. La nostra azienda ospedaliera si è dotata di macchine che possono conservare fino a 12 ore gli organi e come ricordato dall’assessore Nicolò, abbiamo ottimi risultati sull’indice di dono dove la nostra regione occupa il settimo posto, ma dobbiamo migliorare”.

“Grazie a questo ordine del giorno – ha dichiarato Campora – la Giunta si impegna a potenziare le iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini, anche coinvolgendo i Comuni. Ricordiamo infatti che il consenso alla donazione si può dare anche attraverso la carta d’identità elettronica”.

“La donazione di organi è un gesto che salva vite, dobbiamo sostenere con forza campagne di informazione che aiutino i cittadini a compiere una scelta consapevole. Regione Liguria – ha concluso Campora – sta facendo molto, ma è il momento di dare un’ulteriore spinta per garantire un sistema sanitario sempre più efficiente e vicino ai bisogni dei pazienti.”

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole. Armando Sanna (Pd) ha chiesto di sottoscrivere l’ordine del giorno.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.