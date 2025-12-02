Consiglio regionale, coordinamento Piemonte–Liguria per allerte meteo: respinta mozione della minoranza

Liguria. Con 13 voti a favore (minoranza) e 18 contrari è stata respinta la mozione 29, presentata da Stefano Giordano (Mov5Stelle), che impegnava la Giunta a istituire con il Piemonte un tavolo tecnico permanente; armonizzare soglie e messaggistica d’allerta meteo con tabelle e linee operative comuni per i bacini Scrivia–Orba–Bormida; definire una “fascia di coordinamento interregionale” appenninica con procedure di scambio dati.

E ancora: potenziare infrastrutture delle comunicazioni dei Comuni di confine; stabilire standard minimi di servizio per la pubblicazione del dato meteo-idro rilevato in fascia di confine; a rafforzare la piattaforma digitale interregionale e svolgere esercitazioni congiunte annuali.

L’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha premesso che le misure suggerite vanno valutate in maniera più articolata, e in collaborazione con il Piemonte, e ha proposto di ritirare la mozione per portarla nella competente commissione consiliare per approfondimenti. La proposta non è stata accolta da Giordano.

Lilli Lauro (FdI), Matteo Campora (Vince Liguria-Noi Moderati) e Chiara Cerri (FI-Berlusconi) hanno annunciato voto contrario sulla mozione condividendo la proposta dell’assessore. Davide Natale (Pd) ha annunciato voto favorevole alla mozione.