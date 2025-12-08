Consegnato l’Alassino d’Oro al comandante Giuseppe Milani e alla memoria del dottor Alberto Giraldi

Alassio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre, al culmine delle celebrazioni dedicate al santo patrono di Alassio, Sant’Ambrogio, si è svolta la cerimonia di consegna dell’Alassino d’oro 2025, la più alta onorificenza assegnata dal Comune di Alassio ai suoi cittadini illustri. Questo riconoscimento, che si ispira all’antico “Premium Virtutis” della Repubblica Genovese, e che consiste in una medaglia d’oro, è stato conferito quest’anno al Comandante Giuseppe Milani, e alla memoria del dott. Alberto Giraldi, nel centenario della sua nascita.

Sul palco erano presenti il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, i membri dell’Amministrazione Comunale – con il capogruppo comunale di maggioranza Rocco Invernizzi anche in rappresentanza della Regione Liguria quale consigliere regionale, e l’assessore comunale Franca Giannotta anche in rappresentanza della Provincia di Savona quale consigliere provinciale – gli ex sindaci di Alassio, che compongono la Commissione di valutazione per l’assegnazione dell’Alassino d’Oro, e il parroco di Sant’Ambrogio, Mons. Ennio Bezzone.

La motivazione del riconoscimento assegnato al Comandante Giuseppe Milani, consegnato dall’ex sindaco di Alassio, Franco Schivo, sottolinea il suo merito “per aver onorato e portato il nome di Alassio in tutto il mondo, navigando su navi militari, passeggeri e petroliere, arrivando al grado di Commodoro di flotta e a sovrintendere la costruzione di nuove petroliere. Non ha mai dimenticato di essere alassino, ritornando a stabilirsi nella sua amata città natale al termine di una lunga e brillante carriera”. Il Comandante Milani, nativo della frazione alassina di Moglio, nel ricevere l’Alassino d’Oro ha sottolineato con emozione che quando in navigazione passava da Alassio e scorgeva Capo Mele “il cuore si allargava”.

L’Alassino d’Oro alla memoria è stato consegnato dall’ex sindaco di Alassio Giampaolo Mela al figlio del dott. Alberto Giraldi, Luca Giraldi, con la motivazione di “aver conferito lustro alla sua amata e natia Alassio, ove tuttora riposa. Durante la sua prestigiosa carriera ha saputo essere un valido punto di riferimento nella Capitale, in cui ha ricoperto molteplici ruoli importanti, fra i quali ricordiamo: Segretario particolare del Ministro della Pubblica Istruzione, del Vicepresidente della Camera dei Deputati e del Giudice Costituzionale; Direttore della Corte Costituzionale e Ispettore onorario dei beni ambientali e architettonici del Lazio”. Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha ricordato che il dott. Giraldi è stato anche consigliere comunale di Alassio e assessore alla Pubblica Istruzione negli anni Sessanta.

La cerimonia, che si è svolta nel Salone Parrocchiale dell’Antica Collegiata di Sant’Ambrogio, ha visto la partecipazione di numerose autorità militari, religiose e civili – tra cui il consigliere regionale e comunale Jan Casella – dei vertici delle società partecipate del Comune di Alassio, di diversi Alassini d’oro premiati nelle scorse edizioni, delle associazioni locali e dei cittadini. Come da tradizione, la cerimonia di conferimento dell’Alassino d’Oro è stata preceduta dalla solenne Santa Messa officiata dal parroco di Sant’Ambrogio, Mons. Ennio Bezzone, e dalla processione in onore del santo patrono, che ha percorso le vie della città illuminata a festa.