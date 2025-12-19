Consegnata la 200ª locomotiva Traxx Universal prodotta nello stabilimento Alstom di Vado Ligure

Vado Ligure. Prodotta nello storico stabilimento di Vado Ligure, la Traxx Universal è la piattaforma per locomotive a quattro assi più avanzata in Europa, progettata per offrire: massima efficienza energetica, elevata capacità di trazione, design funzionale e manutenzione ottimizzata, per interventi ridotti e maggiore affidabilità e disponibilità.

Tra le sue caratteristiche innovative, la tecnologia Ultimo Miglio che consente una transizione senza interruzioni dalla trazione elettrica alle tratte non elettrificate, come porti, aree industriali e terminal, aumentando la flessibilità operativa e riducendo i tempi di manovra.

La 200ª unità è stata consegnata a Mercitalia Rail, società di FS Logistix, protagonista nel 2017 del primo ordine di 40 locomotive. Da allora, oltre 10 tra operatori e società di leasing hanno scelto questa piattaforma all’avanguardia, portando il totale a più di 250 locomotive ordinate, di cui 115 dotate dell’opzione Ultimo Miglio.

Un risultato che conferma la fiducia nel know-how del team Alstom di Vado Ligure, che da oltre un secolo tramanda competenze di generazione in generazione, fornendo locomotive tecnologicamente avanzate alle ferrovie italiane e internazionali.

Alla consegna erano presenti Maurizio Fanelli, Direttore Operativo Mercitalia Rail, Silvano Saba, Site Director Alstom Vado Ligure, Elisa Castellaro, Customer Director, più il team di progetto Alstom.