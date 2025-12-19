  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sviluppo

Consegnata la 200ª locomotiva Traxx Universal prodotta nello stabilimento Alstom di Vado Ligure

Dal 2017 oltre 10 tra operatori e società di leasing hanno scelto questa piattaforma all’avanguardia, portando il totale a più di 250 locomotive ordinate

Generico dicembre 2025

Vado Ligure. Prodotta nello storico stabilimento di Vado Ligure, la Traxx Universal è la piattaforma per locomotive a quattro assi più avanzata in Europa, progettata per offrire: massima efficienza energetica, elevata capacità di trazione, design funzionale e manutenzione ottimizzata, per interventi ridotti e maggiore affidabilità e disponibilità.

Tra le sue caratteristiche innovative, la tecnologia Ultimo Miglio che consente una transizione senza interruzioni dalla trazione elettrica alle tratte non elettrificate, come porti, aree industriali e terminal, aumentando la flessibilità operativa e riducendo i tempi di manovra.

La 200ª unità è stata consegnata a Mercitalia Rail, società di FS Logistix, protagonista nel 2017 del primo ordine di 40 locomotive. Da allora, oltre 10 tra operatori e società di leasing hanno scelto questa piattaforma all’avanguardia, portando il totale a più di 250 locomotive ordinate, di cui 115 dotate dell’opzione Ultimo Miglio.

Un risultato che conferma la fiducia nel know-how del team Alstom di Vado Ligure, che da oltre un secolo tramanda competenze di generazione in generazione, fornendo locomotive tecnologicamente avanzate alle ferrovie italiane e internazionali.

Alla consegna erano presenti Maurizio Fanelli, Direttore Operativo Mercitalia Rail, Silvano Saba, Site Director Alstom Vado Ligure, Elisa Castellaro, Customer Director, più il team di progetto Alstom.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.