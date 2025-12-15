Confindustria, è Mario Gerini il nuovo presidente della federazione della Liguria

Liguria. Questa mattina, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Liguria ha elettoMario Gerini presidente della federazione regionale per il quadriennio 2025–2029.

Gerini, presidente e amministratore delegato della società Edlizia Tirrena Spa e già presidente di Confindustria La Spezia, raccoglie il testimone di Giovanni Mondini. Il Consiglio ha inoltre approvato la nomina a direttore generale di Leopoldo Da Passano, già vice direttore di Confindustria Liguria.

Del Consiglio di Presidenza di Confindustria Liguria fanno parte i presidenti delle realttà territoriali liguri: Fabrizio Ferrari (presidente Confindustria Genova), Alessandro Laghezza (presidente Confindustria La Spezia), Caterina Sambin (presidente Unione Industriali di Savona), Luciano Tesorini (presidente Confindustria Imperia), il presidente regionale della Piccola Industria Christian Ostet, il presidente regionale dei Giovani Imprenditori Fabiano Gollo e il past president Giovanni Mondini.

Infine, partecipa ai lavori del Consiglio in qualità di invitato permanente il past president di Confindustria Genova e di Confindustria Liguria Giuseppe Zampini.