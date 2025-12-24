Concorso Agenzia delle Dogane 2025-2027

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede un nuovo ciclo di assunzioni di personale – pari a 568 unità – per l’anno 2026. Il reclutamento avverrà sia tramite concorsi pubblici che mediante la nomina progressiva di candidati dalle precedenti graduatorie. Le selezioni programmate nel corso del prossimo anno andranno a coprire 448 posti per funzionari e 116 posti per assistenti dell’Agenzia delle Dogane.

Requisiti Concorso Agenzia Dogane

Per candidarsi ai concorsi banditi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli occorre possedere un diploma di scuola secondaria superiore nel caso del profilo di “Assistente”; di una laurea triennale (specialistica oppure magistrale) per coloro che vogliono concorrere al profilo di “Funzionario”. Per le informazioni aggiornate sui concorsi dell’Agenzia delle Dogane è possibile consultare la pagina dedicata.

Ulteriori dettagli saranno disponibili non appena verrà pubblicato il bando di concorso ufficiale. Mentre per tutti gli aggiornamenti sia sul bando in oggetto sia sui prossimi concorsi dell’Agenzia delle Dogane basta consultare il sito ConcorsiPubblici.com.

Esami del Concorso

Ferma restando l’ufficialità del bando non ancora pubblicato, le prove d’esame del Concorso dell’Agenzia delle Dogane 2026 potrebbero essere più di una, molto probabilmente un esame scritto e uno orale. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia particolarmente elevato, l’Agenzia delle Dogane potrebbe istituire una prova preselettiva al concorso, sotto forma di test a risposta multipla. In linea generale, gli esami scritti dei concorsi indetti dall’Agenzia delle Dogane prevedono quiz a risposta multipla sulle materie indicate nei bandi.

Materie da studiare

In attesa delle discipline specificate nel bando di concorso Agenzia Dogane 2026, le materie che assai probabilmente rientreranno nelle prove d’esame sono: diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile, diritto dell’Unione Europea, ordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contabilità di Stato, basi di economia e finanza pubblica, logica, cultura generale, lingua inglese, informatica.