Concerto di Natale al Chiabrera e ad Albissola, Fiera di Santa Lucia ad Albenga, ma anche teatro e mostre: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Concerti, spettacoli teatrali, mostre, ma anche mercatini a tema natalizio e fiere per la celebrazione di Santa Lucia. Anche questo sarà un weekend ricchissimo di eventi adatti a tutti i gusti e le età in tutto il savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

CONCERTO DI NATALE AL CHIABRERA

Per la prima volta a Savona l’Opera Giocosa realizza il Concerto di Natale sabato 13 dicembre nel giorno di Santa Lucia alle 21 al Teatro Chiabrera.

L’occasione di tale ricorrenza, molto sentita a Savona, e anche per la chiusura dell’anno giubilare 2025, diventerà un consueto appuntamento per gli auguri natalizi. Il concerto al Teatro Chiabrera vedrà l’esecuzione di due importanti composizioni del repertorio sacro di Antonio Vivaldi: Gloria e BeatusVir.

Con la partecipazione del Complesso strumentale Voxonus Ensemble, specializzato in repertorio barocco e diretto da Giovanni Di Stefano e la novità di un grande coro formato da 95 elementi diretto dal Maestro Maurizio Fiaschi, frutto di un progetto dell’Opera Giocosa che unisce quattro corali della nostra Provincia quali: il Coro Polifonico di Valleggia con il Maestro Maurizio Fiaschi, il Coro Polifonico Città di Albisola Superiore con il Maestro Andrea Ravazzano, il Coro Polifonico Anton Bruckner di Savona con il Maestro Marco Esposto e il Coro Deo Gloria Istituto Diocesano Musica Sacra Albenga-Imperia con il Maestro Danilo Galliani. I solisti saranno Carola Marasco, Sara Ilic e Gustavo Argandoña. Nonostante la fama di Vivaldi sia legata soprattutto alle opere strumentali, la musica vocale, e quella sacra in particolare, rappresentano parte importantissima nella sua produzione. Egli anticipa la musica sacra dei periodi successivi, riuscendo a mantenere distinta, il più delle volte, l’ispirazione dalle ragioni contingenti legate alle composizioni stesse. Dei due “Gloria” composti, quello in re maggiore fa parte del gruppo delle opere più importanti di Vivaldi e anche delle più popolari.

La composizione è da ricondurre alla collaborazione, iniziata nel 1703, che Vivaldi ebbe con la Pietà, uno dei quattro orfanotrofi-conservatori veneziani per fanciulle. Ed è infatti a tale epoca che si fa risalire la composizione del “Gloria”, facente parte di quella esigua parte di pagine sacre giunte fino a noi e rese accessibili solo in tempi recenti: fino al secondo decennio del Novecento se ne conoscevano infatti pochissime.

Dei dodici movimenti di cui si compone, solo pochi sono concepiti anche per voci soliste: in essi le parti vocali e quelle strumentali sono, sia pure solo parzialmente, connesse dal punto di vista tematico. Nei movimenti affidati al coro, invece, il compositore conduce quasi sempre le voci in modo indipendente. La biglietteria online è già attiva su www.operagiocosa.it e al Teatro Chiabrera nei giorni 12 e 13 dicembre 2025.

Qui il programma completo del concerto

A BERGEGGI UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL PRESEPE VIVENTE

A Bergeggi torna il Presepe Vivente!

I suggestivi caruggi del paese si trasformano in un angolo di storia e tradizione natalizia.

Vi aspettiamo per percorrere insieme un cammino guidato alla scoperta di antiche arti e mestieri tra figuranti in abiti d’epoca.

Il percorso termina in Piazza XX Settembre per assistere all’esibizione dei bimbi della Scuola d’Infanzia e della Scuola Elementare Sandro Pertini

Sempre in Piazza XX Settembre un caloroso punto di ristoro per i partecipanti.

Evento a libera partecipazione

E’ necessario prenotare entro le ore 16.00 di sabato 13 dicembre

Ulteriori info e Prenotazioni: https://www.prolocobergeggi.it/liguria/prodotto/tra-i-caruggi-di-bergeggi-alla-scoperta-del-presepe-vivente/

Costumi realizzati da Giuseppina Traverso

Evento organizzato da L’Îzua ODV Storico Sociale Culturale in collaborazione con Circolo Ricreativo Bergeggino e il suo chef Nevio Tonello, Associazione ProLoco Bergeggi APS, Scuola Elementare Sandro Pertini, Scuola Infanzia, Protezione Civile e Polizia Municipale di Bergeggi.

Patrocinio del Comune di Bergeggi

Per il programma completo clicca qui

FESTA DI SANTA LUCIA AD ALBENGA

Il Comune di Albenga, in collaborazione con il Comune di Villalba, si prepara alla Festa di Santa Lucia, una tre giorni dedicata alle tradizioni e alla cultura. Le iniziative si svolgeranno il 12, 13 e 14 dicembre tra Piazza San Michele, Piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste.

PROGRAMMA

Sabato

Ore 10.00 – Saluti istituzionali presso la Sala Consiliare del Comune di Albenga.

Ore 16.00 – Degustazione di prodotti tipici con assaggi del territorio siciliano e locali, tra cui la tradizionale “Cuccìa”, proposta nelle varianti dolce e salata.

Ore 17.00 – Concerto live con il gruppo “Piano B”.

Per tutta la giornata saranno attivi il Mercatino Artigianale e il Mercatino Agroalimentare.

Domenica

Ore 10.00 – Solenne Messa con benedizione e distribuzione del pane tradizionale di Santa Lucia.

Ore 15.30 – Canto dei Vespri.

Ore 16.00 – Processione con la partecipazione del Corpo Bandistico di Pontelungo e delle Confraternite locali.

Ore 17.00 – Buffet di prodotti tipici.

Ore 20.30 – Concerto “In Canto di Natale” presso la Cattedrale San Michele.

Ore 20.00 – Cena conviviale “NaMàngiataTuttiAssiemi” con intrattenimento musicale presso il “Ristorante Mare”.

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile visitare esposizioni artistiche e stand dedicati agli artigiani locali.

Qui il programma completo dell’evento

CONCERTO DI NATALE AD ALBISSOLA

Nell’ambito del calendario del Natale delle Albisole 2025, domenica 14 dicembre alle ore 21, la Parrocchia N.S. della Concordia di Albissola Marina ospiterà “Una Notte di Luce”, un appuntamento speciale pensato per celebrare la magia del periodo natalizio attraverso la musica.

Ad aprire la serata, ci saranno i Christmas Carolers dell’associazione culturale Artincanto, una formazione di appassionati uniti dall’amore per la musica, che si riunisce tutti gli anni sotto le festività per celebrare insieme questo atteso appuntamento.

A seguire, si esibirà il Trio TramaSonora, che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra canti tradizionali natalizi e brani antichi, con strumenti musicali dal grande fascino.

Il trio è composto da:

Eliana Zunino – voce, bodhràn, shruti box

Katia Zunino – arpa celtica

Ivana Zecca – clarinetto, percussioni

Il concerto, organizzato dal Comune di Albissola Marina, intende offrire un momento di condivisione con la comunità in una cornice d’eccezione, che in questo periodo è ulteriormente impreziosita dalle proiezioni luminose natalizie allestite appositamente per le festività.

L’ingresso al concerto è libero. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi.

Il programma completo degli eventi natalizi è disponibile sul sito: www.visitalbissola.com e sui social Albissola Marina Turismo (Facebook) e @Visitalbissola (Instagram)

Qui i dettagli sul concerto

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 13 dicembre, alle 21, andrà in scena “La fattoria degli animali” di G. Orwell con Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Giovanni Battista Storti. Regia: Giovanni Battista Storti. Una coproduzione PACTA dei Teatri e Teatro Alkaest.

Una storia che, pur essendo stata scritta nel 1944, risuona con inquietante attualità: il tradimento degli ideali, la trasformazione del potere e la manipolazione della realtà. Una favola allegorica in cui la speranza di un cambiamento si scontra con l’avidità e la corruzione. Una riflessione potente sulla libertà di pensiero e di espressione, costantemente minacciata, anche nel nostro presente.

Con il suo sguardo profetico, George Orwell ci mostra come i rivoluzionari di ieri possano diventare i tiranni di domani. Un racconto amaro, che anticipa le tematiche del celebre 1984, portando alla luce le dinamiche del potere e della manipolazione delle coscienze.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui i dettagli sullo spettacolo

“ALASSIO CHRISTMAS IN TOWN”: TANTI APPUNTAMENTI NEL WEEKEND

Dopo il successo della Fiera De.Co. del 6 e 7 dicembre scorsi, che ha portato in Piazza Airaldi e Durante le eccellenze gastronomiche del territorio, questa splendida piazza di Alassio affacciata sul mare si prepara a diventare la cornice di “Arte del Natale”, il mercatino artigianale promosso dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio nell’ambito di Alassio Christmas Town.

L’anteprima dell’iniziativa – che si svolgerà poi continuativamente dal 19 dicembre fino all’Epifania – è in programma già nel prossimo fine settimana, trasformando la piazza in un vivace villaggio natalizio curato dall’Associazione Artigianalmente, con esposizioni creative, laboratori e attività dedicate ai bambini.

Il programma prevede, infatti, anche numerosi momenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, tra cui, già nel weekend di anteprima, il laboratorio artigianale Pasticci Magici di Natale, che sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 15, permetterà ai bambini di divertirsi realizzando fantastici biglietti pop-up. Domenica 14 dicembre, dalle ore 10, sarà inoltre attivo Polvere del Natale: il rifugio dei folletti artigiani, un banco tematico ricco di prodotti artigianali natalizi accompagnati da dimostrazioni delle tecniche di lavorazione, dedicato durante questa domenica alle Sfere del Natale.

Durante tutta la durata del mercatino non mancheranno sorprese e momenti di animazione: i più piccoli potranno partecipare al gioco interattivo La Campanella del Tempo del Natale, attendere la misteriosa apparizione del Grinch e lasciarsi stupire da una suggestiva nevicata artificiale che renderà l’atmosfera ancora più magica.

“Il mercatino artigianale ‘Arte del Natale’ – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta –giunge quest’anno alla sua seconda edizione e si conferma come un appuntamento capace di unire tradizione, artigianato e fantasia, offrendo ai residenti e ai visitatori una splendida occasione per vivere il nostro centro cittadino con spirito festoso. Ringrazio l’Associazione Artigianalmente e le realtà e le persone che contribuiscono all’iniziativa, invitando tutti a vivere con gioia la bellissima anteprima che si svolgerà questo fine settimana”.

Oltre a quelli già menzionati, “Arte del Natale” proporrà per tutta la sua durata numerosi appuntamenti. I laboratori artigianali Pasticci Magici di Natale proseguiranno sabato 20 dicembre con ‘Piccoli elfi del filo’, dedicato ad attività di stringart, mentre sabato 3 gennaio il laboratorio sarà dedicato alle tradizionali scopine della Befana. Il programma del banco tematico ‘Polvere del Natale: il rifugio dei folletti artigiani’ proseguirà lunedì 22 dicembre con Il presepe tra tradizione e modernità e domenica 28 dicembre con ‘I pupazzi delle feste’. Il 24 dicembre, alle ore 16, la Biblioteca Civica “R. Deaglio” curerà in piazza una speciale lettura animata di Natale con laboratorio creativo, che in caso di maltempo sarà trasferita nei locali della Biblioteca. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno dalle ore 15, aprirà inoltre La Bottega del Trucco Magico, dedicata al truccabimbi.

Qui le informazioni sulla rassegna

AL SANTA CORONA IL CONCERTO DI NATALE ALLA BRG ORCHESTRA

La Società Filarmonica di Finalborgo presenta il “Concerto di Natale”edizione 2025 della Brg Orchestra che si terrà il 14 dicembre, alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Corona- Pietra Ligure.

Nel programmare la stagione invernale dei concerti della BRG ORCHERSTRA è nato il desiderio di omaggiare, con una esibizione all’interno della Chiesa di Santa Corona, i pazienti, i medici, gli operatori sanitari, e tutti coloro che soggiornano ed operano all’interno dell’ospedale; l’evento vuole essere un momento di piacere e di svago per i degenti ed un ringraziamento per tutti gli operatori che quotidianamente si spendono per la salute e la cura del prossimo. Il concerto è programmato delle 15 alle 16 per dare modo ai degenti ed agli operatori sanitari di partecipare.

L’Orchestra diretta dal M° Marco Bortoletti ha un organico composto da quarantacinque elementi tra cui musicisti professionisti, studenti ed amatori e i Tilt Pipes (2 cornamuse).

Il programma dei due concerti vedrà impegnata la BRG ORCHESTRA e gli ospiti nel repertorio tradizionale e classico del Natale e del Capodanno e, come caratteristica della BRG, alcuni richiami alle colonne sonore.

Il concerto sarà ad Ingresso libero. La cittadinanza è invitata.

Qui le informazioni sull’evento

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un weekend all’insegna della natura, della tradizione e della magia del Natale, con un tocco di tenerezza asinina. Asinolla, il parco natura di Pietra Ligure, è pronto ad accogliere grandi e piccini per il suo evento speciale pre-natalizio: “AsinOlla Christmas”.

Il cuore della festa è la celebrazione di Santa Lucia, che animerà il pomeriggio di sabato 13 dicembre con un programma ricco di attività: slow #trekking con gli amici asinelli, merenda e suggestioni luminose.

Il programma del weekend:

Sabato 13 dicembre – La giornata di Santa Lucia si aprirà alle ore 10:00 con uno speciale #slowtrekking di Santa Lucia, un’escursione lenta e immersiva per godere appieno del paesaggio in compagnia degli asini. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, i partecipanti potranno gustare una rilassante pausa con “L’Asinello di S. Lucia con Merenda”. L’appuntamento più suggestivo è alle ore 16:00 con “La Lanterna di S. Lucia”, un momento magico e suggestivo per chiudere la giornata.

Domenica 14 dicembre – Edizione Speciale Christmas dedicata ai più piccoli e alla fantasia:

Ore 11:00: Si parte con “Il Percorso degli Elfi”, un itinerario ludico e avventuroso.

Ore 14:30: Spazio alla creatività con “Pigne e Fantasia”, un laboratorio a tema natalizio.

Ore 16:00: L’evento clou della domenica sarà il “Battesimo della Sella (Xmas Ed.)”, per far provare l’emozione di un primo approccio con gli amici asini in chiave natalizia.

L’A.s.d. Asinolla si trova in via Piave, località Pian dell’Olio, a Pietra Ligure. Ricordiamo che sono sempre a disposizione lezioni e passeggiate a cavallo su prenotazione, accompagnati dal nostro staff, oltre al servizio-bar, per quanti vorranno trascorrere una giornata di relax e in compagnia.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 351.3351902 –

Qui tutte le informazioni

