Colpaccio Altarese: ufficializzato l’arrivo di Gabriele Romano

L’Altarese ha il suo bomber di razza: è ufficiale l’arrivo di Gabriele Romano. L’attaccante, tornato quest’anno nella sua Albissole dove ha segnato negli anni valanghe di gol, non è riuscito ad incidere come nelle passate stagioni, raccogliendo appena 47 minuti in campionato in 4 presenze da subentrato.

Eccolo allora al centro del progetto Altarese. In una Prima Categoria “A” dal coefficiente di difficoltà altissimo, potrà sicuramente dire la sua. Due stagioni da 20 reti in questa categoria ma nel girone “B” con la maglia dei ceramisti e 14 con quella del Savona, il bomber classe 2002 è pronto a risollevare le sorti della squadra valbormidese al momento piazzata con 12 punti a ridosso dei playout.

Il comunicato del club

Siamo davvero felici di dare il benvenuto in squadra a Gabriele Romano, oggi al suo primo allenamento con la nuova maglia.

“Gabriele – come ha sottolineato il nostro direttore sportivo Fabio Abate, autore di questo colpo di mercato – non ha bisogno di alcuna presentazione, parla per sé il suo curriculum, nonostante abbia solo 23 anni. La cosa straordinaria è stata la sua voglia di mettersi immediatamente in gioco e di voler dimostrare tutto il suo talento con la nostra maglia”.

“L’ottima sinergia tra tutta la dirigenza e il nostro staff tecnico – ha aggiunto Abate – ha portato a questo successo di mercato dove, fondamentale, è stato l’apporto del gruppo squadra, che sempre ha ben figurato e fatto parlare di sé in positivo. Ringraziamo sentitamente l’Albissole 1909 per aver agevolato l’approdo di Gabriele alla nostra corte”.