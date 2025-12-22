Cisano perde il derby, Porcella non ci sta: “Meritavamo un punto. Infortunio Vinci? Una vigliaccata…”

Cisano. Termina con una sconfitta il 2025 del Cisano. Un anno con due facce della medaglia per il club di Raimondo, che è stato promosso in Prima Categoria al termine di una cavalcata in Seconda Categoria straordinaria. Nella categoria superiore però, nonostante l’ottimo avvio con vittoria per 2-3 contro l’Andora, arrivano solamente altri 3 punti contro il Quiliano&Valleggia per vittoria a tavolino (il Cisano stava comunque vincendo la partita).

Nel derby di ieri, il gol su rigore di Vignola non basta per ottenere almeno un punto. Greco e Nida stendono i biancoblù, in una gara dal sapore di battaglia. I giocatori di Porcella hanno provato in tutti i modi ad impensierire un Massabò in super forma, arrivando a più riprese davanti alla porta ma senza mai riuscire ad incidere. Con diversi infortuni a gara in corso, tra cui quello di Vinci che ha fatto infuriare nel post partita l’allenatore, una gara messa in discesa si è trasformata in una salita difficilissima da scalare.

“Nel primo tempo abbiamo giocato praticamente solo noi – spiega Porcella nel post partita -, non hanno neanche mai tirato in porta. Abbiamo giocato secondo i dettami, una partita aggressiva in ogni parte del campo. Abbiamo recuperato palla, segnato su rigore, rischiando anche di segnare il secondo gol. Troppa foga non ci ha permesso di renderci pericolosi“.

“Abbiamo rischiato quasi zero se non a fine primo tempo – continua Porcella -, quando abbiamo subito l’unico tiro in porta del primo tempo degli ospiti. Palla dentro per Greco, colui che andava marcato per forza essendo che colpisce di testa molto bene, bisognava essere più attenti. Sono comunque felice della prestazione dei miei, hanno dato tutto e fatto il possibile“.

Poi lo sfogo, sia per la sfortuna dei troppi infortuni a gara in corso che per un episodio in particolare: “Oggi tre infortuni gravi, di cui concepisco tutti tranne quello sul portiere, è stata una vigliaccata. Il portiere aveva il pallone in mano, l’attaccante dell’Albingaunia lo ha colpito apposta. Mi spiace perchè Vinci e Setti ora sono con la spalla rotta in ospedale, sono stati seguiti da Gagliano per un infortunio muscolare”.

“Zunino è un ottimo portiere – continua a spiegare -, il secondo miglior portiere di Prima Categoria. È stato molto bravo, puntuale. Il secondo gol però è di nuovo un nostro regalo. Peccato meritavamo sicuramente un punto, ma la sfortuna ci sta perseguitando. Giochiamo alla pari con tutti, serve solo un po’ di attenzione e concretezza. Gayubo è rientrato oggi dopo tre mesi, sulle squalifiche è colpa nostra. Questa squadra c’è ed è viva, non è da questa posizione“

“C’è solo da sporcarci le mani ed usciremo da questo incubo – chiosa Porcella -, non era nelle nostre previsioni ad inizio anno. Bisogna fare punti, lottiamo su ogni pallone, non è solo il nostro campo che ci aiuta. Abbiamo pareggiato contro l’Ospedaletti, una partita importante. Abbiamo vinto contro il Quiliano, Andora. La squadra c’è, purtroppo ha perso un po’ di sicurezza. Siamo fragili dietro, se arriva un pallone in mezzo subiamo gol”.