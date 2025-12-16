Ciclocross, Albenga ospita il campionato regionale

Albenga. Sabato 20 e domenica 21 dicembre Albenga sarà teatro del campionato regionale di ciclocross, organizzato dall’Asd Ucla 1991.
Le gare si svolgeranno lungo il Lungocenta Croce Bianca, zona Foce, su un percorso di 2 chilometri caratterizzato da tratti misti di asfalto, sterrato e sabbia, offrendo ai partecipanti una sfida tecnica e spettacolare.
Le competizioni inizieranno a partire dalle ore 10 di sabato; domenica gara riservata ai Master dalle ore 9. Le premiazioni si terranno al termine di ogni competizione.
L’evento rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di ciclismo di assistere ad una competizione di alto livello e per i giovani atleti di mettersi alla prova in un contesto stimolante e sicuro.