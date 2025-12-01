  • News24
“Christmas Moments” a Loano: dal 5 dicembre appuntamento con i mercatini, la pista di pattinaggio e il luna-park

Proseguono gli eventi del calendario di eventi organizzati dal Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti

Loano. Proseguono gli eventi di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Il 5 dicembre aprirà ufficialmente il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Quest’anno il Villaggio sarà composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l’area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il Villaggio sarà aperto nei seguenti orari: il 5 dicembre dalle 15 alle 19; sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 19.

I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini. Venerdì 5 dicembre sono in programma il laboratorio “Palline di Natale” e il concerto live di Paolo Bortolotto. Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre si svolgeranno altri due laboratori, rispettivamente “Stelline di Natale” e “Frozen Party”. Infine, l’8 dicembre il laboratorio “Lanterne natalizie” e lo spettacolo di acrobazia del Kenia Acrobatic Show.

Dal 5 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 in via delle Caselle sarà allestito un luna park con una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.

Il prossimo fine settimana torneranno anche le proposte del Loa Park (Parco Rocca) dove per tutto il periodo natalizio saranno in programma concerti, spettacoli, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini. Il mercatino “Villaggio degli Elfi” accompagnerà la città di Loano fino al 6 gennaio 2026 con un ricchissimo calendario di eventi, spettacoli e attività dedicate a bambini, famiglie, scuole e visitatori di tutte le età. Il 5 dicembre si terrà un concerto di canti di Natale, mentre il 6 dicembre un’esibizione di kung-fu; il 7 mostra e gara di disegni e l’8 dicembre mostra e gara di presepi. Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 19. Il Loa Park è un parco polifunzionale situato in via delle Caselle a Loano. E’ uno spazio verde pensato per famiglie e bambini, che unisce area giochi, gonfiabili, fattoria didattica, zone relax, ristorante, bar e una grande area eventi aperta tutto l’anno.

Anche quest’anno i ragazzi avranno l’occasione di socializzare e divertirsi grazie alle iniziative organizzate da Yepp Loano per il progetto “Giovani in biblioteca”. Il 5 dicembre alle 20.30 in biblioteca si terrà una serata dedicata al cinema con Yepp Movie e la proiezione del film “Benvenuti al sud”.

 

