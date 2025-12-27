“Christmas Moments” a Loano: concerti, spettacoli per bambini, laboratori, mercatini e pattinaggio su ghiaccio

Loano. Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Lunedì 29 dicembre alle 17.45 in piazza Italia c’è “Aspettando Universo in Rosa Christmas Edition”, un pomeriggio musicale con giovani talenti locali. Sul palco di fronte a Palazzo Doria si esibiranno alcune delle nuove voci più interessanti dell’attuale panorama musicale e cioè Sharon Costa, Viola Maldarizzi, Francesca Lina, Anoraa.

Sabato 3 gennaio 2026 alle 16 in piazza Italia va in scena “Pinocchio illustrato”, spettacolo per bambini e parata con Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse. “Pinocchio illustrato” vedrà il burattino più famoso del mondo salire sul palco e, con l’aiuto di pupazzi e oggetti di scena, raccontare le sue avventure ai più piccoli: l’incontro con i due furboni del Gatto e la Volpe e con lo spaventoso pescecane; Pinocchio racconterà poi della bella Fata Turchina e dei buoni consigli del Grillo Parlante e di tutti gli altri personaggi della storia. Pinocchio avrà bisogno dell’aiuto di tutti per ricordare le molte avventure e i personaggi incontrati.

Sabato 3 gennaio alle 21 nella sala consigliare di Palazzo Doria spettacolo-concerto “Three Wishes”.

Domenica 4 gennaio alle 21 nell’oratorio delle Cappe Turchini a Loano concerto di Natale del Coro Polifonico Città di Loano.

Dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 torna il “Villaggio Magie di Natale”, il mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Il Villaggio è composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l’area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il Villaggio sarà aperto nei seguenti orari: dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 dalle 15 alle 19; sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 dalle 10 alle 19. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini. Il 29 dicembre pomeriggio con la baby-dance; il 30 dicembre laboratorio “Portachiavi di Natale” e il 31 laboratorio dedicato ai “Giochi collettivi”. Il 1^ gennaio 2026 c’è il laboratorio “Frozen party” e il concerto live di Paolo Bortolotti. Il 2 gennaio 2026 laboratorio “Portafoto della Befana” e il 3 gennaio 2026 altro pomeriggio di baby-dance. Domenica 4 gennaio 2026 nuovo appuntamento con il laboratorio “Giochi collettivi”.

Fino al 7 gennaio 2026 in via delle Caselle sarà allestito un luna park con una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.

Nei prossimi giorni torneranno anche le proposte del Loa Park (Parco Rocca) dove per tutto il periodo natalizio saranno in programma concerti, spettacoli, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini. Il mercatino “Villaggio degli Elfi” accompagnerà la città di Loano fino al 6 gennaio 2026 con un ricchissimo calendario di eventi, spettacoli e attività dedicate a bambini, famiglie, scuole e visitatori di tutte le età. Il 29 e 30 dicembre doppio pomeriggio con musica e laboratori. Il 31 dicembre tombolata di fine anno. Il 2026 si apre, il 1^ gennaio, con un altro pomeriggio dedicato alla musica e ai laboratori. Il 2 gennaio 2026 concerto per clarinetto e violoncello, mentre il 3 gennaio ci sarà un’esibizione teatrale. Il 4 gennaio ancora musica e laboratori. Il Loa Park è un parco polifunzionale situato in via delle Caselle a Loano. E’ uno spazio verde pensato per famiglie e bambini, che unisce area giochi, gonfiabili, fattoria didattica, zone relax, ristorante, bar e una grande area eventi aperta tutto l’anno.