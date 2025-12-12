Ceriale, per il 2026 torna il corso di Memory Training

L’Assessorato al Sociale del Comune di Ceriale, guidato da Barbara De Stefano, in collaborazione con l’associazione ANTEAS, ripropone anche per il 2026 il corso di Memory Training, un progetto dedicato al benessere mentale e all’invecchiamento attivo, già molto apprezzato nelle scorse edizioni.

L’assessore sottolinea l’importanza di “continuare a rendere la comunità partecipe attraverso iniziative che promuovano il benessere, la socializzazione e il mantenimento delle capacità cognitive, valorizzando le risorse personali a tutte le età”.

Il corso sarà condotto dalla dott.ssa Patrizia Stalla, trainer specializzata in tecniche di potenziamento cognitivo.

Lo screening gratuito per tutti gli interessati si svolgerà giovedì 8 gennaio: un momento sereno e orientativo per conoscere il percorso e comprenderne i benefici.

Il corso inizierà poi giovedì 15 gennaio 2026, con incontri settimanali dalle 10:15 alle 11:45, fino a giovedì 12 marzo 2026, presso la Sala Polivalente “F. Fizzotti” – via 1° Maggio 22, Ceriale.

Il programma propone esercizi di gruppo, tecniche di memorizzazione, attività pratiche e momenti di confronto, in un ambiente accogliente e stimolante.

L’assessore Barbara De Stefano esprime un sentito ringraziamento: agli uffici comunali, per la collaborazione e l’impegno organizzativo; all’associazione Anteas, per la costante disponibilità e il prezioso supporto alla comunità; alla dott.ssa Patrizia Stalla, per la professionalità, la competenza e la cura con cui accompagna i partecipanti nel percorso di potenziamento cognitivo.