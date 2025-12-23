Ceriale nel segno dello sviluppo outdoor: al via un doppio progetto da 186 mila euro

Dopo l’adesione da parte di Ceriale al protocollo di intesa con i Comuni di Toirano, Balestrino, Boissano e Borghetto Santo Spirito si è giunti all’approvazione del progetto per la valorizzazione del territorio in ambito outdoor nel comprensorio “Varatella Trail Area”, progetto che vede un importo complessivo di spesa pari a 98.234,40 euro suddivisa in tre lotti, per tre diverse annualità, dove Ceriale parteciperà sostenendo la spesa di 36mila euro.

“Appena conferitomi l’incarico – afferma il consigliere Fabrizio Dani con delega alla riqualificazione dei sentieri -, mi sono subito attivato al fine di coordinare al meglio i due progetti che vedranno impegnata l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di far emergere le potenzialità del nostro territorio ed aumentare l’offerta turistica”.

Infatti, oltre all’adesione comprensoriale al VTA, la giunta cerialese ha recentemente approvato un ulteriore progetto che prevede lavori di natura geo-naturalistica per l’adeguamento funzionale di sentieri denominati “Dei Poggi”, “Pettirossi”, “P 1” e “Fontana” presenti sul versante della Valle Rio Ibà: lo stanziamento previsto ammonta a 150.000 euro.

“I due progetti saranno uno funzionale all’altro, in modo da scongiurare dei doppioni durante la realizzazione dei lavori, seguendo così anche una linea di corretta gestione dei soldi pubblici”.

“In questa fase è stato sicuramente importante il confronto con il “VTA”, con gli uffici e con il professionista redattore del progetto che ringrazio personalmente” conclude il consigliere Dani.

L’assessore Daniele Gaglioti, con delega alla tutela e sviluppo sostenibile del territorio e sport, si dichiara soddisfatto di quanto si è riusciti ad approvare in sinergia con il consigliere Fabrizio Dani e l’assessore ai lavori pubblici, per poter dare concretezza alla crescita del settore outdoor: “Purtroppo spiace dirlo – continua l’assessore Gaglioti -, questo progetto avrebbe dovuto vedere la luce un anno fa, ma ahimè ho provato più volte a confrontarmi con l’allora assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano per far sì che si procedesse con tale iniziativa, senza alcun esito”.

“Oggi le cose sono cambiate, esiste un confronto e una sinergia che il sottoscritto e il consigliere Dani abbiamo saputo cogliere e, con l’aiuto di tutti i membri della maggioranza, in primis con il sindaco Marinella Fasano, ci ha permesso di partire con un progetto serio il rilancio turistico di Ceriale” conclude l’assessore Gaglioti.